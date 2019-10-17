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梁志麟：脫歐有曙光 鎊匯整固後上

【明報專訊】市場繼續關注環球政局發展。日前中美貿易談判達成局部協議，但未見公布具體條款，已知的只有中國於兩年內增加每年購買價值約400億至500億美元的美國農產品。估計局部協議只可暫時紓緩雙方關係，中長線雙方仍會出現各種貿易爭端。美元兌日圓短線料受惠政治氣氛改善，可上試8月高位109.30，但再上升空間有限。

英國脫歐亦是另一市場焦點。自從上周愛爾蘭總理瓦拉德卡表示脫歐協議有機會於月底前達成後，硬脫歐風險急降支持英鎊上升。不過，脫歐談判未必一帆風順，歐盟仍然不滿新方案的海關安排，英鎊走勢繼續受消息主導，料於1.25至1.28整固後再上。

歐元近日受惠於美元回落，但預期於1.11附近有阻力。美元兌瑞郎則於0.9900至1.0030整固。

美國今日公布9月份建築許可及新屋動工，雖然市場預期按月分別下跌6%及3.4%，但過去數據相對反覆，預期對美元的影響不大。雖然美匯指數近日由高位回落，但預期於9月低位97.9有支持。

商品貨幣方面，澳洲今早公布9月份就業數據，市場預期失業率維持於5.3%，不過招聘意欲疲弱下，估計失業率逐步上升將令減息預期升溫，料澳元暫時於0.6750附近整固後再落，上周加拿大公布的就業數據較市場預期理想，反映當地的減息壓力仍然溫和；加上紐油於51美元見底反彈，料美元兌加元可挨近9月低位1.3130。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]

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