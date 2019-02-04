沙特阿美IPO 顧問費4.5億美元

不過沙特阿美的顧問費用，仍將低於去年軟銀集團分拆旗下日本電訊業務軟銀公司上市時支付的5.35億美元。當時軟銀公司的集資額為210億美元，反映沙特阿美的顧問費用，相當於集資額的比例不算太高。回顧2014年，沙特阿拉伯國家商業銀行IPO集資60億美元時，包括匯控在內的顧問，僅獲發行股份價值約0.1%的報酬。

仍低於軟銀公司去年IPO

知情人士稱，摩通和摩根士丹利料可分得最多，而它們最終的報酬，將取決於沙特阿美的集資額。消息指，沙特阿美的董事會計劃在周四左右與投行顧問會面，以批准股票發行。彭博社稱，沙特阿美正加快IPO的籌備工作，爭取最早於11月在沙特的證交所上市。

消息指，投行給出的估值建議，可能低於沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）尋求的2萬億美元，部分顧問認為1.5萬億美元的估值更實際，但投行尚未對沙特阿美的估值給出建議。由於這將是全球最大的IPO，即使酬金相當於集資額的比例不算太高，仍吸引華爾街大行爭奪。

沙特阿美任命了9個全球協調機構，包括高盛、匯控、瑞信。迄今為止全球最大的IPO，是2014年阿里巴巴上市集資250億美元。當時阿里巴巴向銀行支付了3億美元。

（彭博社）

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