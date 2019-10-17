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零售7個月首下滑 美股偏軟 市場憂經濟放緩加劇 分析：未足反映消費弱

【明報專訊】美國消費出乎意料轉弱，9月零售銷售額7個月來首次下滑。市場憂慮製造業的疲軟可能蔓延至其他經濟層面。數據顯示，9月美國零售銷售額下降了0.3%，主要由於家庭削減建築材料、網上購物及汽車等支出。8月的零售銷售額則上修至增長0.6%，較初值高0.2個百分點。BMO資本市場的分析認為，最新數據並非消費者動搖的確鑿證據，但仍使市場憂慮支出縮減最終將導致更持久的經濟放緩。美股早段偏軟，而英國與歐盟的脫歐談判進入最後階段，英鎊兌美元昨升0.5%。

按資產計算美國第二大銀行美銀，上季減記了與First Data組成的合資企業的價值後，利潤按年跌21%，股東應佔利潤降至52.7億美元，合每股盈利56美仙，但盈利仍較預期高。若剔除減值的影響，美銀第三季利潤按年增4%至75億美元，合每股盈利75美仙。扣除利息開支後，美銀上季收入入微升至228億美元。美銀早段股價升2.6%。

脫歐進直路 英鎊揚

美銀的消費者、財富管理及商業業務增長，抵消了交易下滑的影響，助上季收入及盈利勝預期。摩根士丹利的分析認為，美銀是大行當中，對資產最敏感的銀行，這意味利率變化對其影響很大。

在行政總裁莫伊尼漢（Brian Moynihan）領導下，美銀逐步削減開支，爭取增加收入。「股神」巴菲特投資旗艦巴郡是美銀目前最大股東。巴郡本月初已向聯儲局申請，要求准許將其持股比例提升至10%以上。在周三公布業績前，美銀股價今年迄今上漲21%，跑贏KBW銀行指數的18%回報率。

巴郡向聯儲局申請 持美銀逾一成

巴郡持有的銀行股通常不超過10%，以免招致聯儲局進一步監管。但在美銀7月回購股份後，巴郡持股量輕微高於10%。巴郡的申請書稱，未來可能購入更多美銀股票，並計劃繼續成為美銀的被動投資者。這反映巴菲特對美銀，以至美國整體銀行業前景樂觀。截至6月底，巴郡持有近1000億美元的金融服務類股，其前10大股票持倉，有6家是金融公司。

美銀發言人格雷森（Lawrence Grayson）對巴郡長期持有美銀股票表示讚賞。2011年，巴郡向當時陷入危機的美銀購入優先股，這筆價值50億美元的交易還包括認股權證，可購買普通股。巴郡在2017年行使認股權證，獲得約130億美元的收益，並成為美銀最大股東。巴郡此前已獲聯儲局許可，可擁有最多25%美國運通（American Express）股票，並承諾繼續成為美國運通的被動投資者。FactSet數據顯示，截至6月底，巴郡持有美國運通約18%股份，是其最大股東。巴郡目前也是美銀及富國最大股東，並持有大量摩通股票。

上季利潤倒退26%的高盛透露，已將其持有的WeWork股份價值減記8000萬美元，減記的金額較分析師預期少。高盛稱，其持有的WeWork股份帳面價值約7000萬美元，較高盛付出的成本高得多，即使其估值續跌，高盛仍有利可圖。

高盛為WeWork減值較預期少

穆迪首席經濟師贊迪（Mark Zandi）警告，未來12至18個月，全球經濟陷入衰退的機會非常高。他指出，若要避過衰退，就要指望美國不會對中國的關稅戰升級、英國與歐盟達成脫歐協議，且環球央行繼續採取刺激措施。不過他認為即使避過衰退，經濟仍會顯著轉弱。

（綜合報道）

[國際金融]

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