經濟
２０１９年施政報告
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總商會：修補撕裂仍要下不少工夫

【明報專訊】香港總商會昨日就新一份《施政報告》發聲明，主席夏雅朗表示，歡迎《施政報告》公布的措施，並力撐支援房屋及創科人才等建議，但強調要重建香港、修補社會撕裂，「顯然還要下不少工夫」。他又稱，希望《施政報告》提出的措施，是邁向這個目標的堅定一步。

稱新政有望紓緩房屋問題

夏雅朗指出，房屋是香港急需解決的重要議題，行政長官計劃在未來3年提供1萬個單位，可望紓緩房屋短缺問題，加快出售居者有其屋計劃下市民可負擔的公屋單位、增建首置上車盤，以及放寬按揭上限，應可讓更多首次置業人士盡快上車。他又稱，欣見政府將研究重建工廠大廈為公營房屋，而這正是總商會多年來一直提倡的其中一個方案。

夏雅朗強調，總商會期望政府能夠透過公私營合作和《收回土地條例》，加快開發私人農地和棕地。他促請當局在可行情况下，盡快落實這個多管齊下的策略。夏雅朗提到，港府累積龐大的財政儲備，如今香港面對前所未有的內外挑戰，認同應該審慎動用款項，應對部分根本挑戰，包括房屋、環境、教育及社會議題，而這亦是滿足公眾期望的應行一步。

總商會指，示威活動持續超過4個月，至今尚未平息，令香港企業和市民無論在情緒和經濟上都大受影響。總裁袁莎妮表示，政府早前推出支援中小企的措施，應有助減少企業倒閉，但要避免大規模裁員，香港必須盡快恢復穩定，回復正常。

[２０１９年施政報告]

相關字詞﹕袁莎妮 施政報告 夏雅朗 總商會

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