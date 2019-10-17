放寬按保 本地地產彈起 花旗：刺激需求 料樓價明年2月回升

明報記者 李哲毅

地產股全線向上，新世界升4.06%，收報10.76元；新地（0016）升2.95%，收報115.2元；恒地（0012）升2.82%，收報38.25元；長實（1113）、信置（0083）及會德豐（0020）分別升2.58%、2%及1.86%。

花旗發表報告，認為樓市新措施將可支撐私人住宅需求及樓價，估計樓價會比先前預期更早反彈，可能在明年2月前見底，並看好新地、恒地及新世界。

預計明年2月後為旺季

花旗又稱，本港樓市周期非常短，上一次樓價下跌發生在去年8月至今年1月，只持續約6個月，價格反彈發生在今年2月至6月，只持續約5個月。該行認為，隨着今年第三季樓價下跌約5％，但香港供不應求的情况尚未解決，加上積極政策刺激了需求，認為價格修正只屬短暫，預計明年2月後將是另一個旺季。

交銀國際看好恒地 因持大量農地

摩根士丹利表示，放寬按揭限制有助刺激私人住宅需求，以及支撐樓價，在美國減息的環境下，新措施有利香港發展商。交銀國際指，新世界、新地明年的可售貨值超過400億元，故看好其表現。交銀國際亦唱好恒地，認為恒地手持大量農地，新措施下，其農地價值將被釋放。

大市方面，友邦（1299）為升市最大功臣，升1.83%，收報75.05元，推升恒指46點；中移動（0941）跌1.06%，收報65.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，港股將會持續「炒股不炒市」，近期內需股表現亮麗，本港社會運動持續，只要不再惡化，近期內可上試27,000點，而中美兩國下月正式簽署協議，屆時將有更明顯升浪。

[２０１９年施政報告]