經濟
２０１９年施政報告
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放寬按保 本地地產彈起 花旗：刺激需求 料樓價明年2月回升

【明報專訊】政府昨日在《施政報告》推出新一輪房地產措施，最矚目莫過於放寬首置人士九成按揭門檻，一眾地產股在中午休市後應聲彈起，多家大行唱好樓市新措施，認為可刺激住屋需求，有利本港地產商表現。新世界（0017）昨升逾4%，為升幅最大藍籌股；恒指升160點或0.61%，收報26,664點，成交金額823億元；國指升32點或0.3%，收報10,532點。恒指夜期變動不大，至11時45分報26,746點，高水82點。

明報記者 李哲毅

地產股全線向上，新世界升4.06%，收報10.76元；新地（0016）升2.95%，收報115.2元；恒地（0012）升2.82%，收報38.25元；長實（1113）、信置（0083）及會德豐（0020）分別升2.58%、2%及1.86%。

花旗發表報告，認為樓市新措施將可支撐私人住宅需求及樓價，估計樓價會比先前預期更早反彈，可能在明年2月前見底，並看好新地、恒地及新世界。

預計明年2月後為旺季

花旗又稱，本港樓市周期非常短，上一次樓價下跌發生在去年8月至今年1月，只持續約6個月，價格反彈發生在今年2月至6月，只持續約5個月。該行認為，隨着今年第三季樓價下跌約5％，但香港供不應求的情况尚未解決，加上積極政策刺激了需求，認為價格修正只屬短暫，預計明年2月後將是另一個旺季。

交銀國際看好恒地 因持大量農地

摩根士丹利表示，放寬按揭限制有助刺激私人住宅需求，以及支撐樓價，在美國減息的環境下，新措施有利香港發展商。交銀國際指，新世界、新地明年的可售貨值超過400億元，故看好其表現。交銀國際亦唱好恒地，認為恒地手持大量農地，新措施下，其農地價值將被釋放。

大市方面，友邦（1299）為升市最大功臣，升1.83%，收報75.05元，推升恒指46點；中移動（0941）跌1.06%，收報65.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，港股將會持續「炒股不炒市」，近期內需股表現亮麗，本港社會運動持續，只要不再惡化，近期內可上試27,000點，而中美兩國下月正式簽署協議，屆時將有更明顯升浪。

[２０１９年施政報告]

相關字詞﹕摩根士丹利 新世界 恒地 施政報告 新地 港股

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