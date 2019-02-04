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優品360：店舖被毀未必賠足

【明報專訊】優品360（2360）昨日發公告稱，截至周日（13日）為止，集團共有59間零售店受到破壞，現正與保險公司商討及處理相關賠償方案，同時預告如果保險公司拒絕賠償或賠償額不足，集團可能要承擔相應的經濟損失。

集團續稱，由於遭受破壞的零售店舖須進行不同程度維修，這些零售店的正常業務營運將受不同程度影響，但公司管理層將會盡快恢復個別被破壞零售店業務正常營運。根據集團初步評估，香港過去數月的社會運動，對其正常業務運作有一定程度負面影響，或將影響集團財務表現。

在過去多次反修例示威衝突中，多間優品360的門店遭到破壞，因網上傳出集團與「福建幫」有關，因此遭網民發起杯葛行動。優品360在本月初已曾發聲明澄清，指網絡上把集團與「福建黑幫」及「黑社會」掛鈎的指控並不屬實，集團亦從未參與，亦絕對沒有支持任何暴力行為。

根據優品360全年業績報告，截至今年3月底止，集團在港共有89間分店。集團在上個財年，收入升19.8%至12.88億元；股東應佔利潤約5973萬元，按年升11.4%。若撇除上市的開支，股東應佔溢利為7801.3萬元，按年增加34%。集團昨收報2.07元，升0.98%，但由6月至今其股價已累跌近四成。

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