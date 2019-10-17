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券商：莎莎內地客交易跌77% 公司未回覆數據來源 分析：有選擇披露之嫌

【明報專訊】莎莎（0178）於本周二（15日）公布今年第二財政季度（7至9月）營運數據，罕有未提及十一黃金周數據，不過券商野村及高盛在當晚及昨日發表報告，指公司十一黃金周（10月1至7日）期間內地客交易宗數按年急挫76.9%。本報就數據向莎莎查詢是否由公司提供，至截稿前未有回覆。有分析認為，莎莎未有公開披露對股價敏感的資料，有選擇性披露之嫌。

野村稱引述管理層

莎莎昨日股價表現反覆，收市無升跌，報1.71元，成交1018萬元。野村在莎莎公布第二季數據當晚已發表報告，引述莎莎管理層指，十一黃金周的內地客宗數按年減少76.9%，較第二財季整體內地客交易量跌51.2%有所擴大。高盛昨日發表的報告，亦有提到十一黃金周內地訪港旅客按年減少超過55%，拖累交易宗數進一步下跌至76.9%。至於昨日亦有發表報告的花旗，則未有提及實際數據，僅指出公司受店舖暫停營業影響，令黃金周表現更差，而香港本地消費轉換至澳門，令當地8至9月的同店銷售轉至正數。

宏高證券：違規否看詳細程度

宏高證券投資經理梁杰文認為，莎莎十一黃金周的營運數據屬於股價敏感資料（PSI），如果只對部分人士披露，已有選擇性披露嫌疑，惟具體會否被監管機構定論為選擇性披露，將視乎公司提供的數字詳細程度。他指，如果數據是由分析員推論計算得出，並不會構成選擇性披露。他續指，上市公司應該選擇不對任何人披露、或是索性公開披露相關資訊，否則可能令市場出現資訊不對稱情况。莎莎過去7年均有披露十一黃金周的營運數據（見表），包括港澳市場的銷售銷售及同店銷售按年變化等，今次所有劵商均未有提及以上數字，僅有內地客的交易宗數變化。

至於業務方面，野村指出，雖然莎莎將維持派息比率不低於70%的政策，但由於預計純利明顯下跌，將對收益率有負面影響。

該行大削莎莎2019/20財年的純利預測55%至1.78億元，以反映銷售及毛利率下跌，又下調目標價28.6%至1.5元，較上日收市價仍有12.3%下跌空間，維持「減持」評級。

花旗：莎莎第二財季表現疲弱合乎預期

花旗指出，莎莎第二財季營運表現疲弱合乎預期，由於銷售下跌可令前線員工薪金成本節省20至30%，但租金成本對經營溢利更重要，公司已在9月與商場業主商討租金，預計因應黃金周商場暫停營業，10月有見到更多明顯租金減免。

該行又指，由於莎莎以更高的折扣優惠改善庫存，管理層預計第2季的毛利率按年減少3個百分點，維持其「沽售」評級，目標價1.51元。

明報記者 蕭嘉聰

相關字詞﹕零售業寒冬 零售市道 香港零售 選擇性披露 訪港旅客 野村 十一黃金周 莎莎

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