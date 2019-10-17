中銀傳指示放慢批按揭 放寬按保暫難起作用

有市場人士表示，因應有同業暫停今年提取的按揭，中銀香港亦放慢審批按揭時間。據知中銀會如常接納申請，惟除了金額較小的按揭貸款外，基本上會以要求提供其他文件等方法，延長審批程序。今年中銀自7月起已佔據最高市佔率，因此希望為明年按揭業務預留彈藥。至於另一間按揭龍頭匯豐，消息則稱申請和審批如常進行，未有放慢。

匯豐：審批程序維持不變

中銀香港回覆本報表示，按揭業務一直是該行的重點業務之一，會致力為客戶提供多元化的按揭服務方案，滿足有意置業人士的需求。匯豐回覆則強調，按揭業務仍是該行其中一項的重要業務，審批按揭貸款申請的程序維持不變。該行會根據客戶的個人財務狀况和還款能力去審核按揭貸款申請，並會視乎個別情况而定。恒生早前亦曾回覆表示，一直接受各類型物業的按揭申請，處理申請、批核及提取貸款時間，會因應客戶提供資料及個別情况而定。

有銀行界人士稱，政府宣布放寬按保的樓價上限，預期會刺激二手交投量，然而銀行資本成本一直高企，即使近期加按息至2.625厘，利潤亦微薄，不會因放寬按保而增加「跑數」。