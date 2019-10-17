經濟
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中銀傳指示放慢批按揭 放寬按保暫難起作用

【明報專訊】港府昨宣布放寬高成數按揭樓價上限，首置客不符壓力測試亦可申請，不過大型銀行對按揭業務興趣缺缺。據了解，除有報道指恒生銀行（0011）基本上不接納年內提取按揭申請，市佔率龍頭中銀香港（2388）亦發內部通知，除必須在年內提取貸款完成交易樓花按揭，其他按揭會放慢審批，希望留至明年提取。換言之即使按揭保險門檻放寬，客戶除非向急於擴張中小行查詢，否則今年內可能未能受惠。

有市場人士表示，因應有同業暫停今年提取的按揭，中銀香港亦放慢審批按揭時間。據知中銀會如常接納申請，惟除了金額較小的按揭貸款外，基本上會以要求提供其他文件等方法，延長審批程序。今年中銀自7月起已佔據最高市佔率，因此希望為明年按揭業務預留彈藥。至於另一間按揭龍頭匯豐，消息則稱申請和審批如常進行，未有放慢。

匯豐：審批程序維持不變

中銀香港回覆本報表示，按揭業務一直是該行的重點業務之一，會致力為客戶提供多元化的按揭服務方案，滿足有意置業人士的需求。匯豐回覆則強調，按揭業務仍是該行其中一項的重要業務，審批按揭貸款申請的程序維持不變。該行會根據客戶的個人財務狀况和還款能力去審核按揭貸款申請，並會視乎個別情况而定。恒生早前亦曾回覆表示，一直接受各類型物業的按揭申請，處理申請、批核及提取貸款時間，會因應客戶提供資料及個別情况而定。

有銀行界人士稱，政府宣布放寬按保的樓價上限，預期會刺激二手交投量，然而銀行資本成本一直高企，即使近期加按息至2.625厘，利潤亦微薄，不會因放寬按保而增加「跑數」。

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