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金管局撐中小企 逾期貸款不撥備 促銀行重議條件 業界︰或延長還款期

【明報專訊】本港經濟在內憂外患下，或步入衰退，中小企備受打擊。金管局設立的銀行業中小企貸款協調機制，已於昨日會議上提出具體措施，當局促銀行修改中小企借貸的還款條件，毋須將其貸款界定為不良貸款並作出撥備，以便利銀行加強支援中小企融資需求，與會代表包括香港銀行公會、9間銀行及香港按揭證券公司。有業內人士稱，會以延長還款期的方式協助中小企渡過難關。

明報記者 溫藹紅

一般而言，借款人若陷入財政困難或無法按期還款時可申請「重組貸款」，即由銀行重議還款條件，經修訂後的條件屬「非商業性」，即根據現有監管指引，銀行須就相關不良貸款自行作出撥備。有見及此，會上有銀行對於應否將因支援中小企，而重整還款期的貸款界定為「重組貸款」提出疑問。

企業「重組貸款」 銀行須撥備

金管局作出釐清指，出現短暫逾期而獲銀行修訂還款條件的貸款，不屬「重組貸款」。

根據貸款分級制（見表），短暫逾期的貸款只屬「需要關注」級別，若果不涉及削減本金，而且適用利率不大幅低於同類貸款當前的市場利率，可不納入壞帳類別，銀行毋須作出撥備。

金管局指出，銀行可主動與中小企重新議定還款條件。

有銀行界人士稱，一般而言銀行會在經濟下滑時，主動了解中小企的現金流狀况，若客戶遇到資金周轉問題，例如一些應收帳款無法及時到帳，銀行可研究延長還款期，甚至暫時只還利息、不還本金也可，讓客戶的每月還款額減少，而不涉及削減本金。這種情况下，該筆貸款毋須撥備。然而，前提是中小企的整體財政仍然穩健，未出現資不抵債的情况。

一向可暫緩還息 前提是財務仍穩

他指出，近日以4個行業的中小企經營狀况最困難，分別是零售、飲食、酒店及出口業，由於本港的中小企「買少見少」，所以即使重組貸款會令銀行的盈利短暫受損，銀行亦願意去救這些客戶，以保持長期關係。

因應經濟放緩，金管局周一宣布即日下調本地銀行的逆周期緩衝資本（CCyB）至2%，讓銀行釋放最多3000億元的額外放貸額度。銀行業昨於會上表示同意，將會善用額外放貸額度重點投放於支援中小企。

銀行公會：推出切合需要服務助中小企

近日地產界透過各種安排，包括減租和提供免租期，與零售租戶共渡時艱，昨日銀行界亦澄清，不會純粹由於業主向租戶提供租務優惠而重估抵押品價值，並調整其貸款額度。

香港銀行公會主席禤惠儀表示，明白中小企在現時經濟環境下經營艱難，因此銀行業界早前已經響應政府推出支援中小企措施，未來雙方會繼續保持交流，並推出切合實際需要的服務，與中小企共渡時艱。

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