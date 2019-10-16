東方匯理看好內地教育增長 未滲透二三線城市 龍頭股具防守力

東方匯理資產管理北亞區行政總裁鍾小鋒表示，內地教育行業一直在政府主導下，私營教育公司仍能找到生存空間，加上政府都歡迎私人資本進入教育市場，家庭對教育需求殷切，料私人教育機構仍有發展空間。他又指，大部分私營機構都以課後教育為主，而一般龍頭企業集中在北京和上海等佈局，但其實即使在二三線城市如惠州，人口也達到一二百萬人，私營教育公司尚未滲透，一旦龍頭企業擴展到這些地區，在面對監管環境調整時會見防守力。此外，內地全面推行二孩政策和人均收入上升，都有利整個行業。

去年收緊監管 突顯個別企業足夠規模

去年內地政府收緊監管課後教育，Guillaume Uettwiller認為個別企業有足夠規模，去滿足監管要求，認為以上轉變帶來短線的「噪音」，但會把握機會入市作長線部署。他又指出，在中國的選股的準則與其他市場差異不大，偏好與政府關係良好的公司，以及會留意管理層於行業經驗較長，以及有不同業務發展空間的機構。鍾小鋒補充，一般私人教育公司成立之時，便會與當局有一定聯繫，否則較難發展，而政府牽涉私營市場，本為提高其效率，實則不願意行業只剩下公營教育機構，又例如本身不少內地家長鍾情海外教育方式，私營機構便可協助辦國際學校。

Guillaume續稱，整個環球教育行業受多個因素利好，其一是環球教育開支增長強勁，按第三方數據估計，有關支出會由2015年的4.9萬億美元，大增至2030年的10萬億美元。而且在過去20年，發達國家教育支出穩定上升，新興市場更是高速增長，其中中國和印度等區增長更超過兩倍，同期教育成本比其他行業增長更快。該行續指，教育行業又可以新形式發展，例如學生能透過流動裝置隨時學習，結合在線與傳統教育，還有人工智能和大數據方面的配合。

同時，教育行業有三大趨勢帶動。首先是學生人數持續增加，現時全球仍有約一成人未接受教育，估計到2050年會減至5%。還有，隨着新興國家中產崛起，教育水平上升帶動薪金和生活質素改善，而且科技改變了教育模式，可於任何時間、地點和裝置進行，數碼學習變得普及。

三大趨勢帶動 長線利好行業

東方匯理推出的環球教育股票基金，管理費每年1.65%，認購費最高4.5%，每月派息但不保證派息率，亦可從股本中分派。基金主要投資三大類別，分別為教育設施如幼兒教育中心、教育服務如教育房地產信託、教育內容及工具如教育出版有關科技和工具。例子有較直接與教育有關的美國一站式學習平台，提供多種學生服務包括網上輔導、獎學金和實習工作配對等；以及英國教育房地產投資信託，為學生住宿營運與發展商。澳洲一間網上人才招攬平台供應商，協助僱主與求職者進行網上配對，也是投資範圍內。

基金目前共投資71隻股票，會按情况再調整，主要投資市場為美國、中國和英國教育股。整體投資組合中有8%至9%為本港上市的教育股，但都以內地企業為主。近年不少教育新股上市，其中大部分都來自新興市場，Guillaume指基金暫時尚未有投資IPO ，但於未來會密切留意。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 基金特區]