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愉翠苑兩房未補價售473萬 今年低位

【明報專訊】社會局勢持續動盪，整體二手樓價下調，連公營房屋亦不例外；其中沙田居屋愉翠苑，繼日前錄得已補價3房單位的成交價跌穿900萬元後，最新再錄得未補價2房戶，以屋苑今年新低價紀錄的473萬元沽出。

萬方地產高級客戶經理葉搏麟表示，上述愉翠苑H座極低層1室，屬實用面積510方呎兩房間隔，原業主8月叫價500萬元於綠表市場放售，經議價後減價27萬元或5%，以473萬元沽出，實呎9275元，成交價為屋苑今年新低紀錄，惟原業主早於2007年中以115萬元(未補地價)購入，持貨12年，帳面獲利358萬元或3倍。

帝堡城3房1050萬低市價一成

私宅方面，世紀21奇豐區域經理吳元利表示，沙田帝堡城8座低層F室，實用面積873方呎、屬3房1套連三人套間隔，原業主早前以1380萬元放盤，累減330萬元或約24%後，以1050萬元獲新買家承接，實呎12,027元，成交價低市價逾一成；原業主2010年以552萬元購入單位，持貨9年，帳面獲利498萬元或90%。土瓜灣港圖灣最新錄得3個月來首宗成交，中原分行經理吳子麟表示，港圖灣中層A室，實用面積874方呎、屬3房套連工人套房間隔，享有海景，原業主開價1680萬元放售，惟見近期市場氣氛一般，減價125萬或逾7%後，以1555萬元易手，實呎17,792元，成交價低市價約5%；原業主於2013年12月以約1349.6萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利逾205萬元或15%。

港圖灣3房6年升值15%

另外，再有業主於額印稅（SSD）3年刑期屆滿後沽貨離場。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗世宙3座高層A室，實用面積643方呎3房間隔，原業主最初叫價870萬元，經議價後減價42萬元或約5%，以828萬元易手，實呎12,877元，成交價低市價約8%；原業主2016年8月以約776.3萬元買入，持貨滿3年，惟帳面僅獲利約51.7萬元或7%。

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