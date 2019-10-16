天寰累售九成 將推特色戶招標

建灝投資部經理鄭智榮指，天寰自2017年開售至今累售807伙，佔全盤總數882伙逾91%，套現逾93億元。

賢文禮士沽兩特色戶

吸金1.18億

華懋九龍塘賢文禮士亦錄本月開齋成交，透過招標連售兩伙，包括2座10樓實用1499方呎B室連天台特色戶，成交價4263.58萬元、實呎28,443元；另5座10樓實用1733方呎B室連天台特色戶，成交價7576.65萬元、實呎43,720元，單日吸金1.18億元。

另盈信（0015）旗下何文田巴芬道9號以全幢連命名權、以賣殼形式放售，意向價5.6億元；項目提供7伙，其中6伙為複式戶，實用1559至1600方呎、另設1伙三複式，實用2058方呎。

中海外（0688）大埔山塘路天鑽，今年初開售以來累沽逾1000伙後，最新透過招標售出6座20樓A室特色戶，成交價2855.2萬元，單位實用面積1386方呎連天台，相關成交價、呎價均創項目新高紀錄，呎價為2.06萬元。

愛海頌收1300票 超額5倍

明日首輪發售218伙的長實（1113）深水埗愛海頌，今日下午3時截止認購，據悉過去5天累收約1300票，超額約5倍。

另經絡按揭轉介為愛海頌買家提供「大額八成按揭」計劃，全期息率P減2.5厘（P為5.375%），並有0.5%現金回贈，還款年期最長為25年。

傲玟透過財仔

提供最高65%一按

另高銀集團銷售的何文田豪宅傲玟，周六起以招標形式發售81伙，昨上載招標文件，透過財務公司提供一、二按，其中一按之第一承按人為利星行信貸，最高為樓價65%，還款期最長5年，首兩年息率為P減3厘（P為5.125厘、下同），其後為P加2.25厘，期內供息不供本。二按為最高樓價30%（一、二按合共不高於樓價八成），還款期最長30年，首兩年利率P減3厘，其後為P。另買家入標時須付100萬元本票。