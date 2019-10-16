金馬倫道全幢舊樓 近3億易手

【明報專訊】雖然社會氛圍持續不穩，影響商用物業租金水平，但仍有部分投資者大手入市，其中尖沙嘴金馬倫道6A號全幢舊樓，上月以2.98億元易手，帶挈原業主持貨12年勁賺2.5倍；另香港Hip Hop組合廿四味成員李凱賢（SISWOJO, JULIUS BRIAN），上月以2400萬元購入港島大坑一個舖位。
原業主持貨12年 帳面賺2.5倍
土地註冊處資料顯示，上述尖沙嘴金馬倫道6A號全幢，上月以2.98億元易手，物業佔地約1000方呎，現樓面面積約3800方呎，若以此計算，折合呎價約7.84萬元；不過，若以可重建樓面約1.2萬方呎計，每方呎樓面地價則為2.48萬元。新買家以TOP GLAMOUR LIMITED作登記，董事為陳善淘，原業主則為資深投資者元雪全及蕭穎笙，於2007年1月以8500萬元購入，持貨12年帳面獲利2.13億元，賺幅2.5倍。
「廿四味」成員2400萬購大坑舖
不少娛樂圈中人都鍾情物業投資，土地註冊處資料顯示，大坑希雲街禮雲大廈31號地舖，上月以2400萬元易手，登記買家為駿闖企業有限公司（HF ENTERPRISE LIMITED），公司董事包括Hip Hop組合廿四味成員李凱賢等；原業主2011年以1168萬元購入，持貨8年帳面賺1232萬元，賺幅逾一倍。