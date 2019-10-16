金馬倫道全幢舊樓 近3億易手

【明報專訊】雖然社會氛圍持續不穩，影響商用物業租金水平，但仍有部分投資者大手入市，其中尖沙嘴金馬倫道6A號全幢舊樓，上月以2.98億元易手，帶挈原業主持貨12年勁賺2.5倍；另香港Hip Hop組合廿四味成員李凱賢（SISWOJO, JULIUS BRIAN），上月以2400萬元購入港島大坑一個舖位。