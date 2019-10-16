上季地舖租金跌11% 逾21年最傷 太古提供暫時租金調整 助商戶渡難關

明報記者 林尚民

世邦魏理仕公布，第三季有不少零售商因持續的示威活動，令擴張或搬遷計劃變得更謹慎，雖然同期仍錄得時裝和化妝品零售商簽署新租約，但整體地舖租金按季大幅下降10.5%，是1998年第一季度以來最大季度跌幅；該行預料，地舖整體租金將於今年內再下跌5%至10%。

料舖租年內再跌最多10%

世邦魏理仕資深董事溫運强表示，近期示威活動遍佈各個社區，對零售商和業主影響甚大，如社會衝突持續，零售市場有機會陷入較長的低迷期。

另第一太平戴維斯發布的第三季零售租賃報告指，上季港島、九龍、新界所有主要商業區的街舖租金，均出現雙位數下跌，當中以銅鑼灣跌幅最嚴重，按季跌17.5%。若對比今年初，該區租金較年初累積下跌18.4%，主要由於周末及公眾假期，部分商舖關門或受到嚴重破壞，以往最受內地遊客歡迎的零售店舖，顧客大幅減少。

自由行劇減 銅鑼灣最嚴峻

至於另外三大購物區，尖沙嘴按季跌15%、旺角按季跌15.0%、中環則按季跌13.9%。

除街舖外，租金一向較為「硬淨」的商場舖，亦受拖累，過往3個月全港商場整體租金下跌14.2%，其中港島跌13.6%，九龍跌12.7%，新界跌幅最大，為16.4%。

第一太平戴維斯香港董事總經理及租賃部主管黎達志指，部分街舖業主正提供短期和臨時性減租，幅度介乎15%至20%，減租期為3個月或更長時間，雖然商場業主的調租意願相對較低，並傾向於觀望，但如太古廣場，就視情况向租戶提供10%至30%的租金優惠。

太古廣場最高30%租金優惠

太古地產發言人回應本報查詢指，為支持香港的零售業及與租戶共渡時艱，旗下太古廣場、太古城中心已採取措施，為商場大部分租戶提供暫時性租金調整優惠，具體安排因應個別租戶的業務狀况而有所不同，亦不便就租戶的租約內容及條款作出評論。

發言人續指，太古會繼續與租戶夥伴緊密合作，共同應對行業現時面臨的困境。