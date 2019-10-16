湯文亮：燃燒彈下的施政報告

過往《施政報告》對於房屋問題着墨甚多，甚至可以說是一份房屋政策報告，但今日不同，在燃燒彈下的《施政報告》，房屋問題應該排在第二位，第一位當然是政府如何止暴制亂，究竟政府應該怎樣做，我相信特區官員已經有一套一般人不明白的方案，而我又不是那方面的專家，倒不如講番房屋問題。

今日的《施政報告》其實令地產商非常擔心，除了政府會宣布用各種方法加大供應量，協助有需要的人上樓上車，最重要的就是政府有可能推出限購令，非香港居民不可以買新樓，如果是真的話，地產商就會腹背受敵，一方面受到新樓空置稅影響而被迫出售已建成的新樓，在另一方面，限購令會降低新樓銷售，况且以現在情况，就算減價亦未必能夠增加銷量。因此，我認為政府不應該推限購令，否則就會承認樓宇供應不足，這是政府的責任。雖然政府會話當供應充足，就會取消限購令，這令我想起限奶令，當日政府官員亦說當奶粉供應充足，就會取消限奶令，但時至今日已經超過10年，限奶令仍然健在，但已經沒有官員話會取消。

解決換樓鏈問題 可釋放細單位供應

很多人不滿意政府的房屋政策就是扼殺他們換樓的機會，不少人即使有一個小型單位，但如果要換一個中型單位，他必須付多很多首期。政府如果不解决這條換樓鏈問題，間接未能消化盡市場上的中型單位，這是非常浪費。最簡單做法就是只有一個住宅單位的人，銀行可以因應他們的還款能力而提高物業按揭成數，解決這條換樓鏈問題，一定可以釋放部分小型單位到市場上。

我估計這份《施政報告》將會提及大量興建公屋，達到3年內上樓目標。有一個比較好辦法，就是推出大量綠置居，讓公屋租戶購買，可以令公屋租戶上車，又可以令有需要的人上樓。

其實，這份《施政報告》並不是應該講什麼計劃來增加房屋供應，協助市民上車上樓，而是令市民相信政府有能力做得到；不過，以現在時勢，首先要止暴制亂，否則有大量人會遷離香港，有大量房屋空置，倒頭來政府反而要減少供應，所以我話今次《施政報告》，房屋問題應該放在第二位。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]