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周顯 投資二三事

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周顯：孖展新措施 封掉券商最後米路

【明報專訊】現時當局新的孖展控制措施，令到券商叫苦連天，很多都面臨執笠。唯一慶幸的是，新法有半年的寬限期，因此不少券商索性不理新例，做埋這半年先至再算。

失孖展利息生意 券商無法生存

在網絡世界，券商的賺錢途徑，已經從賺佣金，變成了賺孖展利息，如果連孖展利息也封殺了，券商無法生存，將造成大量的失業。事實上，現在很多經紀已經三餐不繼，窮到連飯也無得開，當局還在推行「暴政」，真正是麻木不仁。

這些「暴政」，金融界議員張華峰當然是責無旁貸，因為他在政策正式執行之前幾天，才走去做問卷，這證明了他完全沒有聆聽業界的聲音。證券界有這些完全不關心業界的議員，都算是倒霉到極點了。其實，他的行事作風，也令建制派失了很多分，直接損害了建制派的形象。

不過，這些年來，中聯辦推出的各式各樣的人物，又有哪個是上得台面的？那天同幾個建制派比較識嘢的頭臉人物吹水，他們說中聯辦大地震，很多人都已調走，大家都在額手稱慶，說這些人在這些年來，腐敗到了透頂，盡找些完全沒有知識，只懂捐錢的人去當前線，正是搞到整個建制派淪落到今日境地的「戰犯」。

無他嘅！大家只懂吹牛拍馬屁，飲茶灌水，以為只要緊跟大隊，就錯不了。林鄭月娥就是因為以為夠票，就可以無視民意，胡作非為，今日的亂局就是中聯辦和一干建制笨蛋聯合起來，惹下的大禍！

[周顯 投資二三事]

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