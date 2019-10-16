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劉思明：潤燃走勢凌厲或破僵局

【明報專訊】港股牛皮偏軟，恒指昨高開87點、見全日高位26,609點回軟，午後最多倒跌88點，收報26,503點，跌17點或0.07%；國指表現相若。大市成交757億元，略低於60天平均，相比早兩個交易日超過900億成交較為淡靜。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌0.42%、0.27%，中小型亦偏軟。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率34比66，跌逾3%佔下跌股份約半成；陽燭對陰燭為30比70，大市經過連續3日升多跌少後偏軟，普遍下跌，沽盤較為積極但沽壓不大。行業變動不大，本報數據庫追蹤的30個行業，有三分二下跌，能源業、農業及水務跌約1%表現最差。上升行業中，紡織及服飾升1.64%，有近七成股上升，跑贏一眾行業；僅次的航運物流、燃氣供應升約0.2%靠穩。

雅生活大手成交 引起市場憂慮

個別股份特別強勢，變化較為明顯；雅生活服務（3319）錄得大手成交，引起市場恐懼，連帶其他物管股受壓。今年累升逾四成的信義光能（0968）、中海油服（2883）跌3、4%；8月拾級向上的吉利（0175）、楓葉教育（1317）向上受阻，出現獲利回吐。

大市牛皮偏軟 強勢股依然搶眼

然而，並非所有強勢股受壓，體育用品安踏（2020）、李寧（2331）升逾3%創新高；近期提到的平安好醫生（1833）、ASM（0522）、聯塑（2128）、龍湖（0960）強勢破頂。強勢股依然是市場焦點，出現健康的調整可趁機會吸納，只是對於信義光能走勢，要提高警覺；該股近1個月沽壓大，反彈弱，正下試4.4元重要支持。

除此之外，華潤燃氣（1193）昨亦破頂創新高；隨着天氣轉涼，北方採暖推動天然氣需求，燃氣股受到關注。

有傳醞釀多時的國家油氣管網公司於月內成立，此舉將可以把上游及中游經營分隔，引入更多競爭者，增加天然氣的供應，完善定價機制；同時管網公司的成立，有機會可以降低管道運輸費用，進一步有利燃氣行業發展，成為催化劑。

走勢上，近3個月，潤燃、新奧（2688）及中燃氣（0384）呈現上落格局，沒有明顯趨勢；不過，近1個月潤燃走勢凌厲，有機會率先打破僵局。月初提到新奧已逐步消化股權重組利淡消息，業務基本面穩定，可以低吸，昨天逼近高位回順平收，短線料於85元有支持，入市可以低收50天線約82元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕新奧 信義光能 強勢股 港股

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