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張兆聰：眾安保險異動 可追落後

【明報專訊】恒指昨日跌17點，收報26,503點，成交金額756億元。市場很快就消化了中國要求進一步談判的消息，美股跌幅非常有限，港股亦以窄幅上落為主。昨日指動力股上周五轉弱後已快速回穩，昨日進一步轉強，平安好醫生（1833）、美團（3690）、醫藥股等都有理想表現，體育用品股更是全線起動，A股的茅台首度突破1200元人民幣大關，恒瑞醫藥亦創出新高。上述股份和板塊累積升幅不小，市場也開始有炒落後迹象，例如眾安保險（6060）就突然飈升9％。

副總理劉鶴在9月初召開金融穩定發展委員會會議，要求金融機構要強化主體責任，一手抓服務實體經濟，一手抓風險化解，強化激勵約束機制，加大對實體經濟特別是中小企業、民營企業信貸投放力度。中央一聲令下，銀行自然開閘放水，結果9月份新增貸款高達1.69萬億元（人民幣，下同），遠超8月的1.21萬億元，亦高於市場預期的1.36萬億元。9月社會融資規模則增加2.27萬億元。

CPI不大可能失控式上升

統計局亦公布9月份CPI升3％，高於預期的2.9％和前值的2.8％，PPI則跌1.2％，跌幅小於預期的跌1.3％。通脹高於預期並且達到3％的警戒線，上證指3000點關口得而復失，港股則牛皮窄幅上落。但踏入第四季，因為2018年豬肉價格基數已高，對通脹拉動作用會逐漸減弱，CPI不大可能失控式上升，難以左右貨幣政策。再說，以往豬價與貨幣政策同步，主因是需求旺盛推動，但現在是供應不足，收緊政策壓抑需求並非良策。

要留意的反而是社會融資數據。社融往往有其自身的韌性，一旦趨升或趨跌往往能維持一段時間，當人行今年第二季看到社融已出現上升趨勢，貨幣政策就邊際上收緊；到7月及8月社融按年變化轉弱，國務院又作出窗口指導，下令銀行全力放貸。9月份數據當然勝預期，但從季節性來看，每年9月份社融都較8月份按月增加，例如2018年及2017年就分別增加11.8％及28.2％，今年升14.8％仍可以季節因素來解釋；按年升4.6％則優於此前兩個月。若10月份續錄得按年增長，今年減息的可能性將會下降。

市况膠着，動力股再度發威，多家大行上調體育用品股目標價，整個板塊全線上升，安踏（2020）、李寧（2331）、寶勝（3813）創新高，就連特步（1368）和361度（1361）亦炒落後，大升10.3％和4％。體育用品股收入和盈利穩步上揚，中長線持有勝算高，但要留意，每一次炒到特步，就差不多是上升周期的結束。

潛在升幅可觀

除了板塊炒落後，投資者也尋找一些同類型股份炒作。美團和平安好醫生上市初期表現都一般，但最終都交出令市場滿意的營運數據，股價大幅上揚。眾安保險於2017年最瘋狂時上市，上市初期股價曾逼近100元，到今年長時間低於20元，跌幅超過80％。眾安今年保費收入以20％速度增長，上半年也首度錄得盈利，只是市場始終看不到其科技優勢，如何協助集團在經營上跑贏甚至取代同業。但市靜炒個股，近期開始一個新主題為互聯網壽險，已經乏人問津多時的眾安若再獲青睞，潛在升幅可觀，可小注投機買入。

[張兆聰 還看今朝]

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