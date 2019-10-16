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經濟
2019年10月16日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
內地豬價漲七成 料明年初始回落 帶動通脹6年新高 港拍賣價飈1.6倍
部分食肆用冰鮮豬代替
非食品通脹偏低 滯脹難重臨
9月社融2.27萬億 勝預期
大昌行擬私有化 昨開市前停牌
莎莎7年首不公布國慶銷售 分析：憂惹股價波動 上季同店銷售跌近三成
周大福上季同店挫42% 跌幅4年最大
因示威停業期間 新地免租
高盛：港銀資本遠超要求 足夠「放水」
客戶冀今年批按揭 恒生員工建議「多申請幾間」
外資銀行險商 內地開業鬆綁
新股續瘋炒 德視佳曾飈逾倍 今掛牌兩新股暗盤大升
摩通：美團有機會染藍
美制裁運費飛漲 中石化傳降開工率
摩通花旗績佳 道指早段升300點 Uber估值拖累 高盛上季少賺26%
美德媒體：德銀為進中國 送禮江澤民溫家寶等
IMF再降全球經濟預測 去年10月以來第5次
張兆聰：眾安保險異動 可追落後
植耀輝：魯大師業務模式不吸引
技術取勝：特步國際中線上試5.5元
莊家彬正式接莊士棒
劉思明：潤燃走勢凌厲或破僵局
周顯：孖展新措施 封掉券商最後米路
湯文亮：燃燒彈下的施政報告
上季地舖租金跌11% 逾21年最傷 太古提供暫時租金調整 助商戶渡難關
金馬倫道全幢舊樓 近3億易手
天寰累售九成 將推特色戶招標
山水盈1號屋花園面積1.5萬呎
愉翠苑兩房未補價售473萬 今年低位
樂風申建大角嘴新工廈涉14萬呎
東方匯理看好內地教育增長 未滲透二三線城市 龍頭股具防守力
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技術取勝：特步國際中線上試5.5元
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【明報專訊】中國財險有機會突破10元（圖）
雅生活21元不宜跌穿（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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內地豬價漲七成 料明年初始回落 帶動通脹6年新高 港拍賣價飈1.6倍
部分食肆用冰鮮豬代替
非食品通脹偏低 滯脹難重臨
9月社融2.27萬億 勝預期
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