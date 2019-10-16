植耀輝：魯大師業務模式不吸引

所謂線上流量變現，就是線上廣告服務，收入模式則主要包括：（1）將用戶瀏覽器主頁導向指定網頁；（2）提供彈出式迷你頁彈窗服務；以及（3）於產品廣告位向客戶提供條幅廣告。事實上，魯大師本身供下載之軟件屬免費，但當用戶安裝軟件時亦會綑綁安裝360流覽器，360流覽器廣告的點擊也會使魯大師獲得收入分成──這就是魯大師其中一個收入模式。

存在客戶集中風險

不過，筆者對此種商業模式的持續性有保留，最大問題在於軟件與用戶間之黏性不高，行業競爭亦相當激烈，同時公司大部分收入主要來自360集團及嵩恒網絡，存在客戶集中風險。

魯大師股價升得如此急確令筆者意外，撇除業務前景不說，魯大師於2018年9月及2019年3月先後兩次向港交所遞交上市申請，但最終亦不了了之；所以今次捲土重來，在估值及定價方面亦相對較保守（2018年歷史市盈率約9倍），這或許是其中一個利好股價的原因。不過基於業務收入模式並不算十分吸引，加上筆者一向對這類急升暴跌股份存有戒心，所以還是建議大家小心一點。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]