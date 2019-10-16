美德媒體：德銀為進中國 送禮江澤民溫家寶等

江澤民收B&O音響水晶老虎

根據德銀的文件，德銀向江澤民送了一套Bang & Olufsen音響及一座水晶老虎，總值1.8萬美元，又向生肖屬馬的溫家寶送了一座價值1.5萬美元的水晶馬。

溫家寶的兒子則獲招待高爾夫活動及一次拉斯維加斯旅遊，總值1萬美元。國家副主席王岐山擔任北京市長時，也收過德銀禮物。

《紐時》稱，在2002至12年間領導德銀的阿克曼（Joseph Ackermann）找來競爭對手高盛的北京辦事處負責人張紅力助其進軍中國市場。在僱用張紅力不久，阿克曼就與江澤民會晤，且德銀很快就在中國國企一些上市活動佔一席之地。阿克曼稱，張紅力向他介紹各種各樣的人，據悉高盛和摩通也有送禮，但阿克曼說：「我不認為溫家寶會受這些價值幾千美元的禮物影響」。

時任舵手：不信幾千美元禮物有影響力

2006年，德銀在中國工商銀行（ICBC）的首次公開募股（當時全球規模最大的IPO）扮演主要角色，鞏固了其在中國市場的地位。根據彭博社的數據，直至2011年，德銀是中國及亞洲地區（日本除外）承銷最多IPO的銀行。

德銀的文件顯示，德銀向幫助其贏得國企合約的7名顧問，合共支付逾1400萬美元的費用。這些人包括與溫家寶家屬關係密切的黃姓顧問。德銀也積極聘用高官的子女。文件顯示，其中一名獲聘者被認為「可能是最差的應徵者之一」，但因父母是大型國企高管而獲聘。另一名被評為「不符合標準」的應徵者，是時任宣傳部長劉雲山的兒子。這些獲聘者的父母目前大多退休，但仍有兩人是目前政治局常委。根據德銀內部調查，其聘用的其中19名高官親屬，助德銀帶來1.89億美元收入。

德銀的書面聲明稱，上述事件最早可追溯至2002年，現已徹查並向監管機構匯報。今年8月，德銀支付1600萬美元，以結束美國證交會對其以貪污手段在中國和俄羅斯開展業務的指控。

（紐約時報）

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