摩通花旗績佳 道指早段升300點 Uber估值拖累 高盛上季少賺26%

由於併購交易放緩，加上所持的科技公司股份價值下跌，高盛第三季利潤按年跌26％至18.8億美元，每股盈利4.79美元，收入為83.2億美元，大致符合預期。高盛的投資銀行業務上季收入按年跌15％，無論是併購諮詢、發債及股票承銷業務均有所倒退。此外，高盛持有的優步（Uber）等科技股及科技初創股份估值下跌，以致錄得帳面虧損。高盛上季來自投資活動的收入大跌40％，是3年多以來表現最差的季度，股價早段跌1.5%。

摩通上季收入創新高

按資產值計算美國最大銀行摩通，第三季收入按年增長8%至293.4億美元創新高，利潤亦按年增8％至90.8億美元，每股盈利2.68美元。無論收入及利潤均勝分析師預期，股價早段升4.5%。受惠於貸款業務的盈利，摩通過去7季的利潤也錄得同比增長。但隨着聯儲局今夏開始減息，摩通的利息支出按年增長25％。即使如此，摩通的淨利息收入（從顧客的還款減去銀行支付利息後所得的金額）仍然上升。

富國利潤跌23% 遜預期

富國第三季收入為220億美元，略高於去年同期的219.4億美元。不過較低的利率，影響了上季的貸款利潤。第三季利潤按年跌23%至46.1億美元，每股盈利92美分，遜於分析師預期，其股價早段變化不大。

花旗上季收入按年增長接近1%至185.7億美元，利潤按年增長6%至49.1億美元，每股盈利2.07美元，無論收入及盈利均勝預期，股價早段升約2%。由於上季固定收益、貨幣及商品交易部門的收入有所增長，彌補了貸款利潤率下降。加上企業與投資客的活動改善，有助花旗上季表現。

花旗早段升2% 今年累漲35％

花旗行政總裁科巴特（Michael Corbat）讚揚美國消費者的實力，稱第三季北美的品牌信用卡收入按年增長11％。不過花旗的貸款業務遜於預期，淨利息收入只有116.4億美元。第三季花旗實現了關鍵承諾，有形普通股股權回報率達12.2％，但分析師質疑今年會否達到12％，估計花旗為實現年度目標已承受壓力。花旗是今年迄今表現最好的大行股票，上漲了35％。

路透引述知情人士稱，花旗正計劃在中國設立全資證券業務，以抓住中國明年對外全面開放一些金融領域的契機。花旗計劃最早在明年上半年申請期貨業務牌照。

（綜合報道）

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