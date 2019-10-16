新股續瘋炒 德視佳曾飈逾倍 今掛牌兩新股暗盤大升

明報記者 馬迪帆

華營建築（1582）及莊臣（1955）將於今早掛牌，兩者集資額均約1億元，但昨日暗盤雙雙大漲。華營建築招股價定為1元，據富途的數據，其暗盤價大升1.53倍，收報2.53元。清潔服務提供商莊臣同樣以1元定價，暗盤收報1.93元，升93%。匯盈資產管理董事總經理謝明光表示，港股受中美貿易戰及本地形勢兩面夾擊，相信多了人因而轉炒新股，新股首日成交動輒超過發行股數，可見炒風熾熱。

傲迪瑪3日升逾7倍最誇張

自重磅新股百威亞太（1876）回歸上市後，截至昨日陸續有6隻新股在港掛牌，有5隻在首日錄得升幅，其中4隻在40%以上，足見新股市場受到熱捧。上周五上市的傲迪瑪汽車（8418）是當中表現最佳的新股，昨日大漲2.4倍，收報2元，累計較招股價0.24元已經升逾7倍。但部分半新股則見回吐，鑫苑服務（1895）昨日跌15%，收報2.67元。魯大師（3601）更已錄得三連跌，昨收報6.5元，跌15%。

綠地大手配售 雅生活挫7％

恒指昨日高開88點後插水，午前又曾經倒跌88點，收市報26,504點，跌17點，國指跌8點至10,500點。全日恒指高低波幅僅176點，主板成交減至756億元。體育用品股繼續急升，李寧（2331）升3.5%，報26.75元，創逾9年新高。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，港股近日見反彈，但較去年基本無升幅，預料全年港股表現與去年相若；美股及A股升幅有大差距，在估值落差支持下，相信港股現價下跌空間有限。

物管股雅生活服務（3319）昨天開市前有大手成交，股價大跌，收市跌7%，報21.4元。昨晚公司公布，獲集團第二大股東綠地金融通知，在公開市場出售所持5000萬股H股，平均價為21.18元，涉資約10.59億元。綠地在2017年以10億元人民幣入股雅生活，成為該公司上市前戰略投資者；減持完成後，綠地金融仍持有5000萬股雅生活H股，以及1億股雅生活非上市股份權益。