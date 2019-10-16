經濟
下一篇 上一篇

外資銀行險商 內地開業鬆綁

【明報專訊】繼早前定出金融業開放的具體時間表後，昨日內地再宣布修改條例，以便外資金融機構在華開設業務。國務院昨日公布，修改《外資銀行管理條例》和《外資保險公司管理條例》部分條款，放寬銀行及保險行業的設立限制及其在華的業務範圍，或將進一步推動中國金融業的對外開放，而據報花旗銀行擬申請於中國開設獨資證券業務。

取消審批外資銀行開辦人民幣業務

《外資銀行管理條例》及《外資保險公司管理條例》分別於2006年及2001年制定，前者修訂內容主要有四大方面：一是取消外資銀行提出設立境內銀行申請前1年年末總資產的條件；二是外資銀行可在中國境內同時設立中外合資銀行與分行或外資銀行與分行；三是取消審批外資銀行開辦人民幣業務，並降低外國銀行的人民幣的定存數額下限，由每筆不少於100萬元人民幣改為不少於50萬元人民幣；四是分別放寬外國銀行分行要持有營運資金的30%作為指定生息資產的要求，及其人民幣資金份額與其人民幣風險資產不得低於8%的比例限制。

准境外金融機構設立外資保險公司

外資保險方面，主要取消申請設立外資保險公司的外國保險公司應當經營保險業務30年以上，且在中國境內已經設立代表機構2年以上的條件；同時允許外國保險集團公司在中國境內投資設立外資保險公司，允許境外金融機構入股外資保險公司。

據彭博報道，花旗銀行擬申請在中國內地設獨資證券業務，並退出其在中國的投資銀行合資企業。花旗集團最初或專注於券商及期貨交易，同時會擴大在中國的證券託管服務，擬最早於2020年上半年申請期貨業務牌照，但未必會建立投資銀行部門。

上 / 下一篇新聞

內地豬價漲七成 料明年初始回落 帶動通脹6年新高 港拍賣價飈1.6倍
內地豬價漲七成 料明年初始回落 帶動通脹6年新高 港拍賣價飈1.6倍
部分食肆用冰鮮豬代替
部分食肆用冰鮮豬代替
非食品通脹偏低 滯脹難重臨
非食品通脹偏低 滯脹難重臨
9月社融2.27萬億 勝預期
9月社融2.27萬億 勝預期
大昌行擬私有化 昨開市前停牌
大昌行擬私有化 昨開市前停牌
莎莎7年首不公布國慶銷售 分析：憂惹股價波動 上季同店銷售跌近三成
莎莎7年首不公布國慶銷售 分析：憂惹股價波動 上季同店銷售跌近三成
周大福上季同店挫42% 跌幅4年最大
周大福上季同店挫42% 跌幅4年最大
因示威停業期間 新地免租
因示威停業期間 新地免租
高盛：港銀資本遠超要求 足夠「放水」
高盛：港銀資本遠超要求 足夠「放水」
客戶冀今年批按揭 恒生員工建議「多申請幾間」
客戶冀今年批按揭 恒生員工建議「多申請幾間」
新股續瘋炒 德視佳曾飈逾倍 今掛牌兩新股暗盤大升
新股續瘋炒 德視佳曾飈逾倍 今掛牌兩新股暗盤大升
摩通：美團有機會染藍
摩通：美團有機會染藍
美制裁運費飛漲 中石化傳降開工率
美制裁運費飛漲 中石化傳降開工率
摩通花旗績佳 道指早段升300點 Uber估值拖累 高盛上季少賺26%
摩通花旗績佳 道指早段升300點 Uber估值拖累 高盛上季少賺26%
美德媒體：德銀為進中國 送禮江澤民溫家寶等
美德媒體：德銀為進中國 送禮江澤民溫家寶等
IMF再降全球經濟預測 去年10月以來第5次
IMF再降全球經濟預測 去年10月以來第5次
張兆聰：眾安保險異動 可追落後
張兆聰：眾安保險異動 可追落後
植耀輝：魯大師業務模式不吸引
植耀輝：魯大師業務模式不吸引
技術取勝：特步國際中線上試5.5元
技術取勝：特步國際中線上試5.5元
莊家彬正式接莊士棒
莊家彬正式接莊士棒
劉思明：潤燃走勢凌厲或破僵局
劉思明：潤燃走勢凌厲或破僵局
周顯：孖展新措施 封掉券商最後米路
周顯：孖展新措施 封掉券商最後米路
湯文亮：燃燒彈下的施政報告
湯文亮：燃燒彈下的施政報告
上季地舖租金跌11% 逾21年最傷 太古提供暫時租金調整 助商戶渡難關
上季地舖租金跌11% 逾21年最傷 太古提供暫時租金調整 助商戶渡難關
金馬倫道全幢舊樓 近3億易手
金馬倫道全幢舊樓 近3億易手
天寰累售九成 將推特色戶招標
天寰累售九成 將推特色戶招標
山水盈1號屋花園面積1.5萬呎
山水盈1號屋花園面積1.5萬呎
愉翠苑兩房未補價售473萬 今年低位
愉翠苑兩房未補價售473萬 今年低位
樂風申建大角嘴新工廈涉14萬呎
樂風申建大角嘴新工廈涉14萬呎
東方匯理看好內地教育增長 未滲透二三線城市 龍頭股具防守力
東方匯理看好內地教育增長 未滲透二三線城市 龍頭股具防守力