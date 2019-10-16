外資銀行險商 內地開業鬆綁

取消審批外資銀行開辦人民幣業務

《外資銀行管理條例》及《外資保險公司管理條例》分別於2006年及2001年制定，前者修訂內容主要有四大方面：一是取消外資銀行提出設立境內銀行申請前1年年末總資產的條件；二是外資銀行可在中國境內同時設立中外合資銀行與分行或外資銀行與分行；三是取消審批外資銀行開辦人民幣業務，並降低外國銀行的人民幣的定存數額下限，由每筆不少於100萬元人民幣改為不少於50萬元人民幣；四是分別放寬外國銀行分行要持有營運資金的30%作為指定生息資產的要求，及其人民幣資金份額與其人民幣風險資產不得低於8%的比例限制。

准境外金融機構設立外資保險公司

外資保險方面，主要取消申請設立外資保險公司的外國保險公司應當經營保險業務30年以上，且在中國境內已經設立代表機構2年以上的條件；同時允許外國保險集團公司在中國境內投資設立外資保險公司，允許境外金融機構入股外資保險公司。

據彭博報道，花旗銀行擬申請在中國內地設獨資證券業務，並退出其在中國的投資銀行合資企業。花旗集團最初或專注於券商及期貨交易，同時會擴大在中國的證券託管服務，擬最早於2020年上半年申請期貨業務牌照，但未必會建立投資銀行部門。