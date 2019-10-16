高盛：港銀資本遠超要求 足夠「放水」

銀行貸款需求減慢

高盛指出，該行研究涵蓋的重要銀行，資本緩衝均高於金管局要求4個至7個百分點，鑑於銀行資本充足，即使CCyB水平較高，本港銀行也不會承受壓力。不過該行指出，本港銀行沒有抵押的個人貸款增長相對較快，因為這些貸款風險權重較高，而銀行貸款受限於資本，所以銀行應較多增加有抵押貸款，如按揭。

然而，高盛同時指出，本港銀行貸款增長減慢並非源於銀行的貸款供應減少，而是需求減慢。貸款需求主要取決於企業對中港兩地的利率差距，和港元與人民幣匯價的預期變動。

評級機構穆迪則認為，即使可貸款額增加，銀行仍要視乎客戶風險作審批，而中小企亦未有太大投資需求而借款，金管局措施成效需時觀察。該行又指，本港經濟放緩，預期銀行貸款資產質素轉差，需提升撥備水平，不利淨息差表現，另外樓價下跌影響財富效應，減低投資和消費意慾，均令銀行盈利受壓。

金管局放水後，昨日本港銀行股表現個別發展，渣打（2888）上升1.41%，中銀香港（2388）升0.19%，匯控（0005）無升跌。恒生銀行（0011）下跌0.68，其他中小行同樣下跌，東亞銀行（0023）跌0.86%，大新銀行（2356）及創興銀行（1111）均跌逾2.8%。