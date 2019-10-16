經濟
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周大福上季同店挫42% 跌幅4年最大

【明報專訊】周大福（1929）昨日收市後公布，截至今年9月底的第二季港澳同店銷售跌42%，是自2015財年第一季以來最深跌幅，同店銷量跌44%，零售值跌35%；期間的珠寶鑲嵌首飾同店銷售跌35%、黃金產品同店跌49%。集團同時發盈警指，預期於截至9月底止的2020財年上半年將錄得約8億至10億元未變現虧損，佔其上半年度營業額約3%。

上半年黃金借貸合約 料最多10億未變現虧損

集團昨日股價微跌0.9%，收報6.58元。內地第二季的同店銷售跌7%，同店銷量跌21%，零售值增長4%；而反映內地遊客的銷售貢獻、以中國銀聯、支付寶、微信支付或人民幣結算的零售值佔港及澳市場總零售值的百分比，由去年同期的44%，跌至本季的35%，意味內地客消費大減。

集團解釋，中國及港澳銷售表現受到宏觀環境的不明朗因素，以及國際金價上漲影響，因此內地的同店銷售增長於季內下跌7%，香港及澳門的表現則受到高基數及香港現况影響而導致同店銷售顯著下跌。

集團又指，該未變現虧損是由於今年9月底尚未償還的黃金借貸合約因按黃金市價計算而出現，主要反映確認金價變動對黃金存貨（即黃金好倉）與黃金借貸（即黃金淡倉）的影響之間有時間差，集團於9月底尚未償還的黃金借貸合約的價值約為105億元，較3月底黃金借貸約的價值高約30%。集團稱，倘剔除兩個期間相關黃金借貸重估的影響，預期2020財年上半年的淨溢利將不會有重大改變。

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