莎莎7年首不公布國慶銷售 分析：憂惹股價波動 上季同店銷售跌近三成

明報記者 蕭嘉聰

莎莎昨日收市報1.71元，跌2.29%，該股由7月至今已累跌逾兩成。公司過去3年均會同時公布次季及十一黃金周數據，2012年至2015年就在黃金周後公布相關數據。莎莎發言人未有正面回應今年會否公布黃金周數據，僅指公司已公布第二季數據，可參考相關內容及策略。中國銀河國際分析員李嘉豪相信，公司或取消公布十一黃金周數據，以免帶來第三季表現更差的錯覺，令該股表現更波動。

整體營業額跌21%

莎莎第二季整體零售及批發的營業額按年跌20.8%至16.102億元，期內港澳同店銷售按年跌28.5%，營業額按年跌24.1%至13.09億元，港澳期內每宗交易平均金額為326元，按年跌5.4%，交易宗數更跌21.9%至390萬宗。莎莎指出，跌幅主要由於內地客的交易宗數下跌37.7%，本地客微跌1.7%，本地客及內地客的每宗交易平均金額則分別升2.2%及3.3%，惟顧客組合的比例轉變，令整體每宗交易平均金額下跌5.4%。

內地客交易宗數急跌51%

公司續指，香港市場銷售表現疲弱因訪港人數下跌，公司的內地客銷售佔比較高，期內交易宗數急跌51.2%，本地客則跌3%，拖累香港市場第2季的整體銷售額下跌35.2%，而部分店舖於第二季營業時間縮短亦影響銷售。截至九月底，莎莎共有265間分店，港澳佔118間，按年減少兩間。

郭少明：目前經營環境不明朗

莎莎主席及行政總裁郭少明指出，香港目前的經營環境不明朗，正積極採取不同應變措施應付挑戰，其中最大營運開支之一店舖租金，將是減省成本的首要目標，現時已有部分街舖業主願意短期減租。集團將根據每間店舖的銷售及盈利能力的影響，爭取相應的租金減幅，會按需要縮舖或轉租成本較低店舖，會以保障員工生計為大前提，維持競爭力及盈利能力。

李嘉豪認為，莎莎短期難有出路，雖然本地客的消費跌幅輕微，不過公司內地客佔比較高，單靠本地消費難帶來增長，加上公司現時推出更多優惠，將令毛利率受壓。