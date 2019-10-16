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大昌行擬私有化 昨開市前停牌

【明報專訊】由榮智健主政年代的中信泰富分拆上市的大昌行（1828），昨日開市前停牌，表示將公布一項私有化計劃，停牌前報2.69元。雖然大昌行目前大部分收益來自內地，但在本港亦擁有不少業務，例如港人較為熟悉牌子寶礦力水特、阿華田及奧利奧，均為大昌行提供本地營銷。有分析師指出，雖然此次私有化計劃尚未公布，但見近期港股低迷，中信可能見價格處於低位因而出手。

早在1991年，當時仍稱中信泰富的中信股份（0267）已入主大昌行，當時中信背後主事人為有深厚政治背景的榮智健，他的父親為曾任國家副主席榮毅仁。年報顯示，榮智健至2006年仍為大昌行董事之一，公司於2007年分拆上市前才辭職。不過，大昌行上市一年後，中信因炒賣外匯期權失誤，狂蝕百億元，又遭證監入稟，榮智健最終淡出中信，而大昌行在中信名下保留至今。

股價近月曾低見2.19元 券商：趁市况差出手

大昌行自去年起股價便再無起色，去年5月時曾見4.3元的小高峰，但隨後便一路下跌，近月更曾低見2.19元。年報顯示，公司現時業務主要分為汽車及消費品兩類，前者去年貢獻總收益的75%，車業收益主要源自於內地經營4S特約店，提供汽車相關服務。大昌行亦從事食品、家居品及電器等產品分銷，除香港市場外，業務亦遍及新加坡及台灣等地區。去年全年大昌行錄得8.2億元溢利，按年僅微升2.2%。

今年以來，有多家上市公司控股股東提出將公司私有化，其中包括新能源股華能新能源（0958）、冠捷科技（0903），以及內地連鎖超市品牌卜蜂蓮花（0121）。適逢港股成交疲弱，中小型股交易更加萎縮，以大昌行為例，近3個月內平均日成交量僅為339萬元。

宏高證券公司梁杰文表示，近期港股市場處於低位，因而私有化較去年多，亦不排除中信見港股市况較差，因此現時出手。他表示，大昌行業務複雜，現時無特別賣點，若私有化成事或會重組，再將部分「賣相」較好業務再分拆上市也未定。

相關字詞﹕私有化 榮毅仁 大昌行

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