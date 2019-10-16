經濟
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9月社融2.27萬億 勝預期

【明報專訊】人民銀行公布截至9月底貨幣統計數據，廣義貨幣（M2）按年增長8.4%，比預期的8.2%稍高，增速分別比8月底和去年同期高0.2和0.1個百分點，狹義貨幣（M1）按年增長3.4%，與上月底持平，比去年同期低0.6個百分點。人行在9月中降低存款準備金率0.5個百分點，分析認為9月數據未完全反映降準因素，第四季M2增長會再升至8.5%以上。

人行9月底人民幣貸款餘額149.92萬億元（人民幣，下同），按年增長12.5%，增速比8月底高0.1個百分點，比去年同期低0.7個百分點。信銀國際首席經濟師廖群認為，上月人行降準0.5個百分點力度相當大，9月M2增幅尚算穩定溫和，加上昨日起人行亦向只在省內經營的城商行定向降準，認為M2增速已經見底，增長會在本季更為明顯。

9月份社會融資規模增量為2.27萬億元，比預期的1.69萬億元為多，亦比8月底和去年同期，高出2550億元和1383億元。值得一提的是，人行自9月起更改社會融資統計準則，將「交易所企業資產支持證券」納入「企業債券」指標，不過9月的企業債券項目只有1610億元，影響並不明顯。

未反映降準

Ｍ2第4季或增8.5%

總計今年首三季，社會融資增量累計為18.74萬億元，比上年同期多3.28萬億元，其中對實體經濟發放的人民幣貸款增加13.9萬億元，按年多增1.1萬億元。三個表外融資項目，即委託貸款、信託貸款、未貼現銀行承兌匯票，首三季累計減少1.28萬億元。廖群認為，本月的數據沒有異常，人行並非實行「大水猛灌」的貨幣政策，所以在全年增長保持在6%的目標下，若周五公布第三季經濟增長達6%以上，社融第四季信貸會保持溫和增長。

相關字詞﹕社會融資 社會融資規模 人民銀行

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