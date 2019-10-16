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非食品通脹偏低 滯脹難重臨

【明報專訊】受豬肉價格影響，內地通脹自2013年11月之後再度達到3%水平，分析更預料至明年初還會上升至突破4%；另一方面，因需求疲弱，反映上游通脹的PPI連續3個月負增長，在一升一降之下，內地出現滯脹兆頭。

屬結構通脹

毋須收緊貨幣政策

不過，普遍分析認為中國出現滯脹是過慮。摩根士丹利華鑫證券經濟學家章俊表示，雖然消費物價指數（CPI）近幾個月急速上漲，但只是受到豬肉價格帶動，屬於結構通脹，尤其是9月份非食品價格按年升1%，升幅還較8月回落0.1個百分點，處於低位，因此中國目前非面對整體的通脹升溫，只要豬肉供應逐步穩定和恢復，價格回落到合理水平，CPI自然相應下降。

章俊續稱，正因現階段的CPI上行是結構性因素，故物價的短期上升並不會導致滯脹和令宏觀政策受到掣肘，中央亦不用因為要穩定物價而對政策進行刻意調整，尤其是就算人行收緊貨幣政策，也不會對豬肉價格乃至CPI的上升得到有效控制，因此貨幣政策毋須因這種結構通脹而收緊。

不過，雖然宏觀政策大方向不會受到改變，但考慮到如放寬貨幣總量供應，或會刺激社會對物價上升的預期，為避免這種情况，貨幣政策的實際執行和寬鬆空間難免形成一定抑制。

安聯亞太區高級經濟師Christiaan Tuntono指出，扣除食品及能源後的CPI僅升1.5%，支持人行繼續提供流動性、調低市場利率及向中小企推廣信貸。

相關字詞﹕豬肉價格 物價上升 宏觀政策 滯脹

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