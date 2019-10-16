部分食肆用冰鮮豬代替

他同時提到，來自巴西的急凍豬肉的價錢較內地活豬價錢廉宜約15%，歐美地區急凍豬肉的價錢則反而較內地豬肉價錢略貴5%至10%，但仍吸引不少行家選用歐洲豬肉，原因是歐洲豬肉普遍標榜天然無激素，而內地豬肉的質量不及歐洲。另一方面，黃家和表示，本地活豬供應十分不足，僅在200隻左右，但市面上普遍對活豬的需求量日均4000隻或以上，遇上節假日需求量更增至5000隻以上。據食環署數據，9月本港日均活豬供應只有1700隻左右。黃家和續表示，由於成本問題，有部分食肆因此會減少菜式中使用的豬肉份量。

菜式限制用活豬 經營成本漲

另有在港經營主打日菜、越菜、中菜、西餐的餐飲集團負責人表示，其實食肆可選擇的空間很小，基於某些菜式的限制，特別是中菜，只能選用活豬，以講求鮮味。在豬肉來貨價貴的情况下，經營成本的確會因此上升，他表示「無辦法」，唯有繼續用，以確保食物質素。他同時提到，中菜以外其他餐廳，集團所用的豬肉源頭均來自美國及巴西。