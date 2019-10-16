內地豬價漲七成 料明年初始回落 帶動通脹6年新高 港拍賣價飈1.6倍

明報記者 陳子凌、葉子晴

數據顯示，3%的CPI當中，有1.65個百分點是受到豬肉價格的影響，9月豬肉價格按年升69.3%，升幅較8月擴大足足22.6個百分點，同時因豬肉貴，市民改買其他代替品，令牛肉、羊肉、雞肉、雞蛋等食品價格也有約9.4%至18.8%的升幅。

中央上月出招遏豬價解「豬荒」

接連多月的豬肉價格飈升已引起中央注意，上月初至少10個省市以限購、補貼等手段意圖紓緩豬肉價格急升，中央上月亦投放以萬噸計的儲備凍豬肉「救市」，又加大進口豬肉應急，但始終未能緩解「豬荒」。國務院總理李克強除了於國務院常務會議提到要遏制部分食品價格過快上漲，日前他於西安考察，亦臨時前往一家肉夾饃店舖，詢問食客及店主關於豬肉價格的事宜，並在之後的座談會重申要保持物價基本穩定。

業界：本地供應難補缺口 豬價或續漲

內地「豬荒」亦已經影響到本港，食環署數據顯示，自今年6月開始，內地活豬供應急跌至每月約1700隻，最近兩個月更再跌至1500隻水平（見圖），對比起之前超過3500隻甚至逾4000隻，供應明顯減少，這亦導致活豬拍賣價由平均每擔1000多元飈升至上月的逾3500元，升幅達1.6倍。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，難言3500多元的豬價是否已到高位，因為內地供應已十分緊張，供港活豬買少見少，本地豬平均每月才200多隻，根本無法彌補缺口，豬價隨時繼續上升。許偉堅又表示，以仔豬需時一年至年半才能推出市場估計，最快也要明年2至3月，本港豬價才會開始於高位緩和。

春節前豬肉價或見高位 CPI突破4%

至於內地豬肉價格走勢，民行宏觀經濟研究中心主任王靜文表示，預計豬肉供應保障措施要一段時間才見效，豬肉價格於第四季度按年升幅仍擴大，相信CPI要在3%水平持續一段時間，又因明年初有春節錯位效應（春節月份與前一年不同），再加上節日需求，豬肉價格或會見最高位，推動CPI突破4%，但春節後將開始回落。