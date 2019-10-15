天巒洋房月租9萬 回報僅1.3厘

利嘉閣地產首席聯席董事黃靜顏稱，天巒萊茵河大道雙號洋房，實用3284方呎，5房3套連工人套間隔，日前獲租客以9萬元承租，呎租27元。業主在2010年10月以8639.4萬元買入上述單位，現租金回報僅1.3厘。

「龍牀盤」131呎月租6300元

另一方面，細單位租金回報高企，利嘉閣地產助理分區經理梁桂華表示，菁雋低層23室的租賃成交，實用175方呎，開放式間隔，以7300元獲承租，呎租約42元。業主於今年7月，以259.8萬元購入上述單位，現租出享租金回報率約3.4厘。中原地產分行經理葉桂源亦稱，菁雋實用131方呎的中層31室開放戶，以月租6300元租出，呎租48元；業主於今年7月187.1萬元購入，租金回報約4厘。

此外，香港置業高級區域經理梁德權表示，南昌站匯璽II 3B座高層C室，1房間隔，實用363方呎，以2萬元租出，呎租55.1元，業主於2017年12月以約891萬元購入單位，租金回報約2.7厘。中原地產分區營業經理周偉航表示，大圍薈蕎2翼中層B7室，實用389方呎，屬一房連儲物房間隔，以1.6萬元租出，呎租41.1元。業主於2018年以827萬元購入單位，現享約2.3厘租金回報。