賭王千金3120萬購灣仔商廈單位

土地註冊處顯示，位於灣仔皇后大道東的順豐國際中心中層01至05室，上月以3119.2萬元易手，買家以HOYA HOLDINGS LIMITED作登記，董事包括賭王何鴻燊元配三女何超賢（Angela）等；原業主早於1994年以1559.6萬元購入該層全層，現只售出部分樓面。

盛匯基金1238萬購染布房街舖

另市場消息稱，資深投資者李根興旗下盛匯商舖基金，最新以約1238萬元購入旺角染布房街1A至1B富華樓地下6號舖，舖位面積約280方呎，呎價約4.4萬元，舖位現由診所租用，月租約3.5萬元，租金回報約3.4厘。原業主於2010年以750萬購入，持貨9年現帳面獲利約488萬元。

砵蘭街HQ放售 意向價7.8億

此外，中原（工商舖）商舖部副分區營業董事方錦耀表示，太子砵蘭街450號全幢商廈HQ，現以約7.8億元放售，項目樓高15層，連地舖總樓面約35,078方呎，折合呎價約2.22萬元。方氏稱，HQ現時為一幢以教育為主題的商廈，出租率約八成，餘下部分意向呎租約30餘元至50元不等。資料顯示，物業由鵬里資產管理於2015年中以3.49億元購入物業，現放售價較當年購入價高4.31億元或1.2倍。方指業主當年購入後進行翻新工程，可作長線收租投資用途。