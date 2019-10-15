花都廣場撻訂重售 半月平34萬

整體樓價續跌，部分買家撻訂後，要以低價再售。世紀21奇豐區域經理陳偉康表示，粉嶺花都廣場5座中層A室，實用392方呎，屬2房間隔，最新以483萬元成交，實呎12,321元。

據悉，單位曾於上月底以517萬元售出，惟買家及後撻訂，最新成交價較上月底平34萬元或約7%。原業主於2016年以376萬元購入，持貨3年，帳面獲利107萬元或28%。

將中2房655萬 重返2年前

二手市場錄得多宗減價成交下，有單位更以「時光倒流價」成交。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳中心10座中層G室，實用面積438方呎，屬2房戶，原業主上月放盤叫價810萬元，近日累積減價155萬元或19%後，以655萬元售出，實呎14,954元；屋苑相同面積單位對上一次錄得655萬元成交價，為2017年12月，即是次價位重返近2年前水平。不過，原業主早於2002年3月以160.9萬元一手購入單位，持貨17年，帳面亦賺逾494萬元或3倍。

好運中心2房600萬 2年新低

同時，沙田好運中心近日亦錄得減價成交。美聯助理區域經理梁兆堅表示，好運中心桂林閣低層G室，實用425方呎，屬2房間隔，賣方半年前以750萬元放盤，惟市况淡靜，加上近月沙田市中心一帶經常發生警民衝突事件，遂加大議價空間，最終累減150萬元或兩成，以600萬元沽出，實呎14,118元，成交價為同類戶兩年新低，回到2017年初水平。

原業主於2010年以268萬元購入上址，持貨9年，帳面獲利332萬元或1.2倍。

新葵芳2房585萬 今年新低

另外，葵涌新葵芳花園本月暫錄4宗成交，中原資深分區營業經理許偉業指，屋苑C座低層6室，實用面積408方呎，屬2房間隔，原業主於去年8月叫價720萬元放盤，逾一年來累減135萬元或約19%後，最終以585萬元沽出，實呎14338元，成交價為今年1月後屋苑的新低紀錄。原業主2010年230萬元購入，持貨9年，帳面賺355萬元或1.5倍。