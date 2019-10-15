傲玟首推81伙周六招標

明翹匯首批156伙 最快下周開價

政府將於明日發表新一份施政報告，外界預料土地及房屋供應將為焦點之一，為樓市帶來利好消息，而一眾發展商亦密鑼緊鼓作推盤部署。高銀集團負責銷售的何文田新盤傲玟，搶先於本周六推出81伙標準及複式單位招標，時間為10月19日至11月30日。項目首推81伙單位，分佈於第2、3及5座單位，有關標準單位實用面積1244至1425方呎；當中3座28、29樓A室為複式大戶，實用面積3383方呎，屬5房5套間隔，外連764方呎平台及822方呎天台。

同時，青衣區內相隔15年後的新盤、佳明發展的明翹匯自上周獲批預售樓花同意書後，昨日最新公布有機會於本周上載樓書和展開軟銷工作，最快下周開放示範單位及開價。佳明營業及市務總監顏景鳳表示，項目部署本月底或11月初開售，售價將參考同區二手成交價及近期新盤售價，期望貼市開價有助市民上車；首批單位將不少於項目總數776伙的兩成、即約156伙。

恒大‧珺瓏灣短期開價

另外，市場消息稱，中國恒大旗下位於屯門掃管笏管翠路8號的恒大‧珺瓏灣，最快周四開放示範單位，短期開價。同屬屯門區的永泰（0369）青山公路大欖段新盤THE CARMEL，正部署10月內以現樓推售餘下38幢洋房及2伙特色戶。

愛海頌4日收1100票超額4倍

至於長實的深水埗愛海頌，亦將於本周四首輪發售218伙，按目前收約1100票計，超額認購約4倍。長實助理首席經理（營業）何家欣表示，愛海頌已開價但未推售的50伙，擬安排次輪銷售，而次輪亦有機會加推高層海景單位，並有很大機會加價。