空置稅殺到 尚林3年前貨七折賣 巴芬道9號天寰今齊開現樓示位搶客

明報記者 林可為、林尚民

另盈信（0015）旗下何文田巴芬道9號，以及建灝啟德天寰，兩盤均於今天開放現樓示範單位予傳媒參觀。市場消息指出，巴芬道9號擬以全幢賣殼形式放售，叫價5億元，以總實用面積11,617方呎計，折合呎價4.3萬元。事實上，該盤早於去年10月以招標形式發售，提供7個複式或三複式單位，實用1599至2058方呎，但最終未錄成交。

周五發售4幢 折實4060萬入場

至於已屆現樓尚林由6幢洋房組成，實用1696至2238方呎，2016年10月公布首張價單，當時並無任何折扣，發展商其後數次修定價單和增加優惠促銷，去年10月亦曾委託戴德梁行代理盡推6幢洋房招標，惟一直未錄成交。面對一手空置稅事在必行，尚林上載新銷售安排，周五發售C、D、E、F屋，相關洋房實用2014及2068方呎，價單定價5800萬至6800萬元，定價雖比2016年10月首張價單高逾3%，但買家可獲180日長成交期及20%折扣（2017年9月價單為90日長成交期、25%折扣）；而C、D、E屋買家可再獲10%額外折扣，F屋買家雖不獲上述10%額外折扣，但獲贈全屋家具。是次入場費最低的C屋，折實價4060萬元、折實呎價2.01萬元；相對3年前首張價單沒提供折扣的售價5600萬元，以現時折實價4060萬元計，賣平1540萬元或27.5%。

國際集團籲免逾1500呎豪宅徵稅

國際集團行政總裁鄺祖盛不諱言，尚林是次大增優惠重推，與空置稅推出在即有關；他指出，地產業界並未有囤積居奇，而現樓豪宅存在餘貨，是因為貴價盤去貨速度較慢，此情况在中小型發展商的豪宅盤尤為常見，並非發展商刻意不賣樓。鄺續稱，政府若落實開徵空置稅亦不應一刀切。他建議，實用面積1500方呎以上的豪宅單位應獲豁免徵稅。

其他現樓銷售步伐亦提速；百利保（0617）牽頭發展的沙田九肚富豪．山峯，透過招標新售出1個分層戶，為第8座8樓B室，實用1625方呎，成交價4000萬元（連車位），實呎2.46萬元，為項目本月第二宗成交、共套現7150萬元。