湯文亮：一國一制影響誰的生計

其實，如果將逃犯可以引渡至內地，法律界人士就會損失很多生意，甚至有大部分人要轉行，政府知道法律界人士為了生計而遊行，所以並沒有太理會他們。不過，民間的睇法與政府不同，他們認同法律界人士的意見，認為如果條例通過，香港人可以隨時被「送中」，所以羣起反抗，造成一發不可收拾的示威活動，現在都不知怎樣收科。

法律界反修例指內地法制不完美

本來在示威活動發展初期，法庭對於那些參與激烈示威活動的人刑罰稍為加重，或者加重保釋金，亦可以令示威活動收斂一些，但法庭對於那些被控暴動罪的人亦只不過要求一二千元保釋金，甚至再犯亦只是加多兩三千元，令到不少參與者以為罪行是很輕微，吸引到不少大學生中學生參與。在未來一兩個星期開始判刑，無論是重是輕對法律界人士都是一個負擔，因為如果判得重，就會被正在保釋示威者指摘，他們會話如果當日知道刑罰是那麼重，他們就不會參與示威活動，法律界人士亦知道這個事實，所以估計刑罰亦不會太重，但過輕刑罰有可能影響法律界人士生計。

一國一制對一般市民影響不大

如果判罰過輕，就會吸引到更多人士參與示威活動，程度比現在更加激烈，當香港政府沒有辦法處理這個狀况，就會動用《基本法》14條，要求中央政府派解放軍入城，或者特區政府死頂，而中央政府知道香港是不能夠控制局面，唯有動用《基本法》18條，派解放軍入城；無論是哪一條，當解放軍入城之後，香港就有機會變成一國一制。正常來說，一般市民的影響不會很大，但對於法律界人士，他們的生計就會即時受到影響，由大律師公會副主席突然辭職來看，法律界人士意見應該出現分歧，希望他們可以搵到一條中庸之道。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]