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湯文亮：一國一制影響誰的生計

【明報專訊】在政府打算推出《逃犯條例》修訂初期，有一個奇怪現象，就是一些在內地做生意或者有聯繫的人，雖然公開贊成的人不多，但亦很少人公開反對。不過，有一個行業的專業人士，就算他們的政見不同，同樣反對修訂《逃犯條例》，而且亦舉辦過兩三次幾千人的反修例遊行，因為他們知道，如果條例通過，他們的優越地位就消失。他們就是法律界人士，包括法官、大律師、律師等，他們所持的理由就是內地的法制並不完美，將逃犯交到內地可能受到不公平對待。

其實，如果將逃犯可以引渡至內地，法律界人士就會損失很多生意，甚至有大部分人要轉行，政府知道法律界人士為了生計而遊行，所以並沒有太理會他們。不過，民間的睇法與政府不同，他們認同法律界人士的意見，認為如果條例通過，香港人可以隨時被「送中」，所以羣起反抗，造成一發不可收拾的示威活動，現在都不知怎樣收科。

法律界反修例指內地法制不完美

本來在示威活動發展初期，法庭對於那些參與激烈示威活動的人刑罰稍為加重，或者加重保釋金，亦可以令示威活動收斂一些，但法庭對於那些被控暴動罪的人亦只不過要求一二千元保釋金，甚至再犯亦只是加多兩三千元，令到不少參與者以為罪行是很輕微，吸引到不少大學生中學生參與。在未來一兩個星期開始判刑，無論是重是輕對法律界人士都是一個負擔，因為如果判得重，就會被正在保釋示威者指摘，他們會話如果當日知道刑罰是那麼重，他們就不會參與示威活動，法律界人士亦知道這個事實，所以估計刑罰亦不會太重，但過輕刑罰有可能影響法律界人士生計。

一國一制對一般市民影響不大

如果判罰過輕，就會吸引到更多人士參與示威活動，程度比現在更加激烈，當香港政府沒有辦法處理這個狀况，就會動用《基本法》14條，要求中央政府派解放軍入城，或者特區政府死頂，而中央政府知道香港是不能夠控制局面，唯有動用《基本法》18條，派解放軍入城；無論是哪一條，當解放軍入城之後，香港就有機會變成一國一制。正常來說，一般市民的影響不會很大，但對於法律界人士，他們的生計就會即時受到影響，由大律師公會副主席突然辭職來看，法律界人士意見應該出現分歧，希望他們可以搵到一條中庸之道。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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