周顯：T+2是另類槓桿

我記得10年前搞證券行，那位R.O.（Responsible Officer）是老牌經紀，用的是老式方法經營現金戶口，客戶買股票，不用戶口有現金，只需打電話告知，買後T+2才需要交票。沽出股票後的兩天，自動把現金存到客戶的戶口，不用另行有提款通知。

他做的是荃灣的街坊客，個個都是熟客，紅褲仔出身，做了幾十年。我撬他過檔後，他依樣葫蘆，設計了同樣的系統，我嚇了一跳，乜股票界仲有咁落後的「活化石」，而且仍能搵幾皮嘢，這行業真的是很易生存。

倘完全沒槓桿 會失去市場

實際上，股票的戳手指，T+2制度，雖然落後，也很危險，但卻是另類槓桿。基本原則是，任何槓桿都有危險，但如果完全沒有槓桿，就連市場也失去了。這就是監管當局所看不到的，他們這些法律人員，都是笨蛋，只看到危險，卻完全想不到市場是存在於危險之中，這好比廠商賒貨給客戶，也有一定的危險性，但如果不賒貨，生意也就會大減，更加沒有競爭力了。

所謂的T+2，就是從以前的戳手指制度所流傳下來。當年李福兆聲稱太多交收，做不完，停市4日，後來就要這交收制度規範化，因此才創出了T+2。

本文是因為有天同朋友講起監管當局的去槓桿化，是完全不懂股票基本原理，大罵一頓，因而寫出來的。

[周顯 投資二三事]