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經濟
2019年10月15日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
金管局「放水」3000億盼助中小企 降緩衝資本比率0.5百分點 即時生效
防護緩衝資本延展 增銀行體系抗震力
中小企聯會：措施助應付現金流不足
美商會：近半會員對港前景悲觀
中美達協議 大摩料推升恒指4%
歐達禮明年卸任證監CEO 副行政總裁梁鳳儀或成繼任人
四大電訊商奪5G頻譜 中移最多
兩銀行加入稅貸戰 星展年息1.78厘
德視佳今掛牌 暗盤勁升72%
匯控：將改革旗下英網銀First Direct
賈躍亭破產債務重組方案 FF股權將轉售債權人
中國9月對美出口大跌逾兩成 新關稅實施 出口東盟升一成
中美初步達協議 人幣創1月新高
英恒擬加大研發 智能汽車技術
港商美國後花園設廠避關稅 找到「盲公竹」免走冤枉路 籲留意各地海關
不想由零開始 信達選擇入股越南廠
金邊實業搬廠待拍板 料花5000萬
東盟國各有優劣 留意產業鏈是否齊全
美財長：12月仍有機會加華關稅 棘手問題仍未解決 油價跌逾2％
星上季GDP增0.1% 避過技術衰退
軟銀傳新融資方案 換WeWork控制權
陳茂峰：《緊急法》打開政府濫權缺口
張兆聰：市底偏強 石藥看高一線
金曹：特朗普談判藝術 延長股市升勢
技術取勝：萬洲中線挑戰8.5元
劉思明：港股回吐壓力不大 利市况炒作
周顯：T+2是另類槓桿
湯文亮：一國一制影響誰的生計
空置稅殺到 尚林3年前貨七折賣 巴芬道9號天寰今齊開現樓示位搶客
傲玟首推81伙周六招標
花都廣場撻訂重售 半月平34萬
賭王千金3120萬購灣仔商廈單位
天巒洋房月租9萬 回報僅1.3厘
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技術取勝：萬洲中線挑戰8.5元
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【明報專訊】長建短線支持約54元（圖）
永利17元阻力較大（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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金管局「放水」3000億盼助中小企 降緩衝資本比率0.5百分點 即時生效
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