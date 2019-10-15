金曹：特朗普談判藝術 延長股市升勢

一次過談妥難度大 分階段較可行

市場預期三星期後又有「習特會」，這段時間的市場情緒偏向樂觀，估計恒指反覆向好機會比較大。從期權盤看到引伸波幅下跌到20以下、PUT的活躍成交區由24,800至25,400點一下子調高到25,400至25,800點，加上中方已經肯定會開放證券公司、基金管理公司讓外資持有絕對控股權，說不定也很快會開放VISA信用卡之類的支持系統，所以第一階段之後仍有正面的協議的機會大增。證券股如海通証券（6837）在近期低位8.25見陽燭量價齊升，可考慮做Short Put 10月收大約0.14期權金、11月收約0.3期權金。

這次升勢充分顯露特朗普所主張的談判藝術，所謂The Art of Deal，也可稱作「呃刁」的功力。即是首先漫天要價，再大量宣傳令對手驚慌，然後反反覆覆讓對手難確堅持底線，最後見好就收割這四部曲。基本上所謂中美第一階段的協議雙方並沒有任何具體的讓步，雖然中國立刻向美國的農民下訂單購買大豆、豬肉等農作物，對特朗普個人而言是件大大的好事。站在中方立場，其大豆和豬肉等確實需要入口，不跟美國下單也要向其他國家下單，而且早在上年已經有承諾向美國大量購買農作物減少貿易順差。買美國的農作物可能比買美國國債更符合中國的利益。第二階段主菜相信是談判解除華為的封殺，而中方作為交換，則可能需簽署協議承諾開放保險、證券公司、金融服務等市場。另外也會繼續談保護知識產權，人民幣匯價不競爭貶值等等。

恒指守26226點 後市樂觀

估計只要恒指能夠穩守10月11日拉升時每周期權的期指結算26,226點及國指結算10,418點，後市仍是樂觀的，因為每次結算都是好淡雙方激烈搏鬥的結果。現時評估10月25,538點支持力強，以一個月1400至1700點波幅，後市見26,938至27,238點也是合理預期。

[金曹 期權制勝]