陳茂峰：《緊急法》打開政府濫權缺口

推《禁蒙面法》變「只暴製亂」

保安局長李家超自說自話,《禁蒙面法》的目的是進一步止暴制亂。但觀乎10月6日和13日兩個周日,市面暴亂程度有增無減,影響的地區不斷擴大,「止暴制亂」變了「只暴製亂」(只有暴力、製造動亂)。《禁蒙面法》繼續打擊香港的國際金融中心地位。在新伊館「對話秀」之後,大家以為政府在釋出善意,股市稍為喘定,再見新股上市。4日當天恒生指數跌了近300點,但標普在3日和4日都是上升,說明恒指之跌純是《禁蒙面法》的效應。

識者對銀行擠提的程度頗為擔心。早前曾經有網民提議全民撳錢,呼籲大家到銀行提款,我說這個方法不會有效,因散戶的存款在銀行存款的份比很低,根本不能動搖銀行的穩定。但《禁蒙面法》一出,大家自發全民撳錢,規模陡增,部分銀行櫃員機要限制提取現金的數量。特區政府的影響,遠勝網民及示威者。除了提取現金,很多人把港幣存款轉成美元。聽說某大型銀行在4日當天有超過1000億港元存款給轉兌成美元。如此規模,相信多是企業的存款。把港元轉換成美元,就是擔心港幣受國際大鱷衝擊,會大幅貶值。

第二招恐延區議會投票

部分更顧慮的人士,進一步把錢調到海外,成為離岸資金,以防香港特區政府利用《緊急法》實行外匯管制。投資銀行高盛估計,約30億至40億美元在6至8月間從香港流到新加坡。《禁蒙面法》實施後,相信會有更多香港資金轉到境外。雖然財政司長陳茂波信誓旦旦,說香港不會實行外匯管制。但特區政府民望低落、信用崩潰,大家對政府官員的言論都只半信半疑,洋諺所謂的「take it with a grain of salt」。

特區政府又一次下錯藥,究竟是不知道民情,抑或是另有所圖?《緊急法》這個尚方寶劍,相信林鄭政權會用到盡。11月24日的區議會投票,建制派估計會大敗。區議會雖然作為不大,但議席多寡,直接影響明年的立法會改選,也會影響到下次特首選舉的選舉委員會組成。區議會選舉提名期到17日,部分已經報名的候選人開始宣傳活動,已有武力衝突的報道,坊間有聲音要求政府以《緊急法》延後區議會投票日期。今屆政府的肆意妄為,較前任更離譜,《緊急法》第二招之延後區議會投票,從匪夷所思成為現實,已非天方夜譚。

