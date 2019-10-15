陳茂峰：《緊急法》打開政府濫權缺口

推《禁蒙面法》變「只暴製亂」

保安局長李家超自說自話，《禁蒙面法》的目的是進一步止暴制亂。但觀乎10月6日和13日兩個周日，市面暴亂程度有增無減，影響的地區不斷擴大，「止暴制亂」變了「只暴製亂」（只有暴力、製造動亂）。《禁蒙面法》繼續打擊香港的國際金融中心地位。在新伊館「對話秀」之後，大家以為政府在釋出善意，股市稍為喘定，再見新股上市。4日當天恒生指數跌了近300點，但標普在3日和4日都是上升，說明恒指之跌純是《禁蒙面法》的效應。

識者對銀行擠提的程度頗為擔心。早前曾經有網民提議全民撳錢，呼籲大家到銀行提款，我說這個方法不會有效，因散戶的存款在銀行存款的份比很低，根本不能動搖銀行的穩定。但《禁蒙面法》一出，大家自發全民撳錢，規模陡增，部分銀行櫃員機要限制提取現金的數量。特區政府的影響，遠勝網民及示威者。除了提取現金，很多人把港幣存款轉成美元。聽說某大型銀行在4日當天有超過1000億港元存款給轉兌成美元。如此規模，相信多是企業的存款。把港元轉換成美元，就是擔心港幣受國際大鱷衝擊，會大幅貶值。

第二招恐延區議會投票

部分更顧慮的人士，進一步把錢調到海外，成為離岸資金，以防香港特區政府利用《緊急法》實行外匯管制。投資銀行高盛估計，約30億至40億美元在6至8月間從香港流到新加坡。《禁蒙面法》實施後，相信會有更多香港資金轉到境外。雖然財政司長陳茂波信誓旦旦，說香港不會實行外匯管制。但特區政府民望低落、信用崩潰，大家對政府官員的言論都只半信半疑，洋諺所謂的「take it with a grain of salt」。

特區政府又一次下錯藥，究竟是不知道民情，抑或是另有所圖？《緊急法》這個尚方寶劍，相信林鄭政權會用到盡。11月24日的區議會投票，建制派估計會大敗。區議會雖然作為不大，但議席多寡，直接影響明年的立法會改選，也會影響到下次特首選舉的選舉委員會組成。區議會選舉提名期到17日，部分已經報名的候選人開始宣傳活動，已有武力衝突的報道，坊間有聲音要求政府以《緊急法》延後區議會投票日期。今屆政府的肆意妄為，較前任更離譜，《緊急法》第二招之延後區議會投票，從匪夷所思成為現實，已非天方夜譚。

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]