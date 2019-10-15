經濟
陳茂峰博士 峰哥EQ
下一篇 上一篇

陳茂峰：《緊急法》打開政府濫權缺口

【明報專訊】10月4日上午，行政長官林鄭月娥率領3司長13局長開記招，宣告引用《緊急法》授權，制定《禁止蒙面條例》，禁止市民在公眾活動蒙面，由5日凌晨開始執行。跟着中午大群白領在中環閃聚、進而堵塞馬路；下午超市現搶購人潮、銀行提取現金人龍排出街外、櫃員機現金給提清。不管特區政府官員如何自圓其說，市民的反應就是不信任、惶恐和反感。《緊急法》繞過立法會，打破行政、立法制衡機制，政府濫權空間大開，後患無窮。

推《禁蒙面法》變「只暴製亂」

保安局長李家超自說自話，《禁蒙面法》的目的是進一步止暴制亂。但觀乎10月6日和13日兩個周日，市面暴亂程度有增無減，影響的地區不斷擴大，「止暴制亂」變了「只暴製亂」（只有暴力、製造動亂）。《禁蒙面法》繼續打擊香港的國際金融中心地位。在新伊館「對話秀」之後，大家以為政府在釋出善意，股市稍為喘定，再見新股上市。4日當天恒生指數跌了近300點，但標普在3日和4日都是上升，說明恒指之跌純是《禁蒙面法》的效應。

識者對銀行擠提的程度頗為擔心。早前曾經有網民提議全民撳錢，呼籲大家到銀行提款，我說這個方法不會有效，因散戶的存款在銀行存款的份比很低，根本不能動搖銀行的穩定。但《禁蒙面法》一出，大家自發全民撳錢，規模陡增，部分銀行櫃員機要限制提取現金的數量。特區政府的影響，遠勝網民及示威者。除了提取現金，很多人把港幣存款轉成美元。聽說某大型銀行在4日當天有超過1000億港元存款給轉兌成美元。如此規模，相信多是企業的存款。把港元轉換成美元，就是擔心港幣受國際大鱷衝擊，會大幅貶值。

第二招恐延區議會投票

部分更顧慮的人士，進一步把錢調到海外，成為離岸資金，以防香港特區政府利用《緊急法》實行外匯管制。投資銀行高盛估計，約30億至40億美元在6至8月間從香港流到新加坡。《禁蒙面法》實施後，相信會有更多香港資金轉到境外。雖然財政司長陳茂波信誓旦旦，說香港不會實行外匯管制。但特區政府民望低落、信用崩潰，大家對政府官員的言論都只半信半疑，洋諺所謂的「take it with a grain of salt」。

特區政府又一次下錯藥，究竟是不知道民情，抑或是另有所圖？《緊急法》這個尚方寶劍，相信林鄭政權會用到盡。11月24日的區議會投票，建制派估計會大敗。區議會雖然作為不大，但議席多寡，直接影響明年的立法會改選，也會影響到下次特首選舉的選舉委員會組成。區議會選舉提名期到17日，部分已經報名的候選人開始宣傳活動，已有武力衝突的報道，坊間有聲音要求政府以《緊急法》延後區議會投票日期。今屆政府的肆意妄為，較前任更離譜，《緊急法》第二招之延後區議會投票，從匪夷所思成為現實，已非天方夜譚。

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

上 / 下一篇新聞

金管局「放水」3000億盼助中小企 降緩衝資本比率0.5百分點 即時生效
金管局「放水」3000億盼助中小企 降緩衝資本比率0.5百分點 即時生效
防護緩衝資本延展 增銀行體系抗震力
防護緩衝資本延展 增銀行體系抗震力
中小企聯會：措施助應付現金流不足
中小企聯會：措施助應付現金流不足
美商會：近半會員對港前景悲觀
美商會：近半會員對港前景悲觀
中美達協議 大摩料推升恒指4%
中美達協議 大摩料推升恒指4%
歐達禮明年卸任證監CEO 副行政總裁梁鳳儀或成繼任人
歐達禮明年卸任證監CEO 副行政總裁梁鳳儀或成繼任人
四大電訊商奪5G頻譜 中移最多
四大電訊商奪5G頻譜 中移最多
兩銀行加入稅貸戰 星展年息1.78厘
兩銀行加入稅貸戰 星展年息1.78厘
德視佳今掛牌 暗盤勁升72%
德視佳今掛牌 暗盤勁升72%
匯控：將改革旗下英網銀First Direct
匯控：將改革旗下英網銀First Direct
賈躍亭破產債務重組方案 FF股權將轉售債權人
賈躍亭破產債務重組方案 FF股權將轉售債權人
中國9月對美出口大跌逾兩成 新關稅實施 出口東盟升一成
中國9月對美出口大跌逾兩成 新關稅實施 出口東盟升一成
中美初步達協議 人幣創1月新高
中美初步達協議 人幣創1月新高
英恒擬加大研發 智能汽車技術
英恒擬加大研發 智能汽車技術
港商美國後花園設廠避關稅 找到「盲公竹」免走冤枉路 籲留意各地海關
港商美國後花園設廠避關稅 找到「盲公竹」免走冤枉路 籲留意各地海關
不想由零開始 信達選擇入股越南廠
不想由零開始 信達選擇入股越南廠
金邊實業搬廠待拍板 料花5000萬
金邊實業搬廠待拍板 料花5000萬
東盟國各有優劣 留意產業鏈是否齊全
東盟國各有優劣 留意產業鏈是否齊全
美財長：12月仍有機會加華關稅 棘手問題仍未解決 油價跌逾2％
美財長：12月仍有機會加華關稅 棘手問題仍未解決 油價跌逾2％
星上季GDP增0.1% 避過技術衰退
星上季GDP增0.1% 避過技術衰退
軟銀傳新融資方案 換WeWork控制權
軟銀傳新融資方案 換WeWork控制權
張兆聰：市底偏強 石藥看高一線
張兆聰：市底偏強 石藥看高一線
金曹：特朗普談判藝術 延長股市升勢
金曹：特朗普談判藝術 延長股市升勢
技術取勝：萬洲中線挑戰8.5元
技術取勝：萬洲中線挑戰8.5元
劉思明：港股回吐壓力不大 利市况炒作
劉思明：港股回吐壓力不大 利市况炒作
周顯：T+2是另類槓桿
周顯：T+2是另類槓桿
湯文亮：一國一制影響誰的生計
湯文亮：一國一制影響誰的生計
空置稅殺到 尚林3年前貨七折賣 巴芬道9號天寰今齊開現樓示位搶客
空置稅殺到 尚林3年前貨七折賣 巴芬道9號天寰今齊開現樓示位搶客
傲玟首推81伙周六招標
傲玟首推81伙周六招標
花都廣場撻訂重售 半月平34萬
花都廣場撻訂重售 半月平34萬
賭王千金3120萬購灣仔商廈單位
賭王千金3120萬購灣仔商廈單位
天巒洋房月租9萬 回報僅1.3厘
天巒洋房月租9萬 回報僅1.3厘