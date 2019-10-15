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軟銀傳新融資方案 換WeWork控制權

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士透露，軟銀集團（SoftBank Group）已為資金短缺的共享辦公室龍頭WeWork準備一項融資方案，以換取對WeWork的控制權，試圖將該公司創辦人紐曼（Adam Neumann）進一步邊緣化。

撐至明年 We至少需30億美元

WeWork的母公司We取消了首次公開募股（IPO）計劃後，紐曼已在壓力下辭去行政總裁職位。一些知情人士稱，已持有We三分之一股權的軟銀，有意投資數十億美元於We的新股和債券。暫未知軟銀的潛在投資規模，但軟銀高層認為We至少需要30億美元才能撐過明年。消息人士稱，軟銀對We股票的出價，將令We的估值將跌破100億美元，遠低於軟銀1月以470億美元估值向We的投資。若與軟銀達成協議，紐曼很大部分的投票權將轉給軟銀，令軟銀有更大權力推動We的業務改革。

消息指出，軟銀向We提供的部分現金，有可能被紐曼用來償還個人銀行貸款。倘We不接受軟銀的融資方案，We就要尋求其他出路。知情人士稱，We董事會已委任摩通為其制定一項新的債務方案，尋求集資數十億美元。該方案的條款，不要求摩通用自己的資產負債表支持這項交易，而是要求摩通尋找願意提供融資的客戶。摩通正就相關債務交易與投資者見面。

We發言人證實，已聘請一家華爾街金融機構安排融資，約60個融資來源已簽署保密協議，相關談判仍會持續。知情人士稱，形勢仍在發展，We與軟銀或其他融資來源的協議並非板上釘釘。

（華爾街日報）

[國際金融]

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