星上季GDP增0.1% 避過技術衰退

製造業產出收縮3.5% 較次季嚴重

新加坡第三季的製造業產出按年收縮3.5%，較第二季的收縮幅度擴大。這主要由於電子、精密工程等產出下跌。服務業表現亦有所放緩，但整體GDP恢復擴張。新加坡第二季GDP按季折合成年率收縮2.7％，倘連續兩季收縮將陷入技術衰退。新加坡政府在8月將2019年GDP預測，下調至0％至1％之間。MAS最新預計，今年增長將在該預測的中間水平，較之前兩年明顯放緩，但經濟狀况可望在2020年溫和改善。

馬來西亞大華銀行資產管理的分析認為，全球經濟放緩正影響新加坡所有經濟領域，新加坡目前似乎仍未擺脫困境。凱投宏觀經濟師霍姆斯（Alex Holmes）稱，展望未來，預計新加坡經濟仍將非常疲軟，雖然財政和貨幣寬鬆措施應有推動作用，但中美貿易戰和全球增長放緩帶來的阻力，可能會嚴重影響經濟增長前景。

（綜合報道）

[國際金融]