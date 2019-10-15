經濟
國際金融
下一篇 上一篇

美財長：12月仍有機會加華關稅 棘手問題仍未解決 油價跌逾2％

【明報專訊】中美貿易談判達成第一階段協議，但未公布涉及外匯、技術轉讓等細節內容，且當中變數仍大。美國財長梅努欽警告，倘兩國未能達成進一步協議，美國將在12月中提升中國進口貨品關稅，影響了市場的樂觀情緒。國際油價昨跌逾2％，布蘭特期油失守每桶59美元，紐約期油在每桶53美元水平徘徊。法巴的分析指出，由於未解決棘手的工業政策、知識產權等問題，油市對中美貿易談判的進展態度審慎。市場憂慮高興得太早，恐貿易緊張形勢仍未解決，美股早段窄幅上落。昨為哥倫布日，美債休市。英女王昨發表演說，確認英國將於10月31日脫離歐盟，英鎊兌美元在1.26以下徘徊。

美國第三財季業績將於本周起陸續公布，摩通、高盛、花旗、富國等金融股的業績將於今天出爐。道指成分股強生（Johnson & Johnson）及UnitedHealth Group也是市場關注焦點 。併購活動放緩為投資銀行的業務帶來壓力。分析師對摩根士丹利、高盛等的盈利預測大幅回落。彭博社訪問的一些分析師，過去4周對摩根士丹利第三季盈利預測下調近10％，對高盛的盈利預測更下調超過15％。這相當於高盛利潤同比下降25％，部分反映高盛持有的WeWork股份帶來的損失。

投資WeWork損手 高盛遭降盈測

高盛未透露其持有的WeWork股份規模，或其投資WeWork所採用的估值。摩根士丹利的分析師估計，高盛這筆損失為2.64億美元。投行傑富瑞（Jefferies）早前已為WeWork的投資減記1.46億美元。此外，高盛也要為其餘下的電子交易公司TradeWeb的股份減記。TradeWeb在4月上市，其股價在第三季下跌16％。

動盪的IPO市場對高盛、摩根士丹利等大行影響甚深。它們來自投資銀行業務的盈利佔比，高於摩通、花旗等綜合銀行。

IPO市場淡靜 打擊大行業務

瑞銀（UBS）分析指出，投資銀行的表現相當惡劣，市場對IPO的興趣未有好轉，併購放慢也令投行受到打擊。《金融時報》稱，銀行業的交易業務已在裁員，預計第三季收入與去年同期相比保持平穩，但仍遠低於幾年前的水平。

研究公司Portales Partners稱，在投資銀行業務和交易業務方面，業界都處於收入周期的頂端，現在很難完成併購交易，因為交易價格過高或被誇大。分析師預計，花旗第三季利潤按年增10％，而摩通和美銀的利潤增長相對較小。對於零售業務規模較大的銀行，尤其是摩通和美銀，市場關注其貸款利潤率是否趨於穩定。利率下降已導致兩家銀行今年早前下調了利息收入目標。

此外，鑑於中方宣布將於明年底前取消外資在中國金融業的所有權限制，法國第三大銀行法興表示，將選擇在華建立一家全資子公司，放棄合資證券公司的計劃，以避免未來股權轉讓的麻煩。

中國開放金融 法興擬設全資子公司

法興表示，隨着中國市場進一步開放，將在中國進行更多投資。法興銀行一名發言人證實，推遲了在中國開設本地證券業務的計劃，直到監管機構公布更多細節。中證監上周五宣布，從明年元旦起，取消期貨公司外資持股比例，符合條件的境外投資者持有期貨公司股權比例可增至100%，其他證券相關企業持股比例亦會在明年內逐步開放。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

金管局「放水」3000億盼助中小企 降緩衝資本比率0.5百分點 即時生效
金管局「放水」3000億盼助中小企 降緩衝資本比率0.5百分點 即時生效
防護緩衝資本延展 增銀行體系抗震力
防護緩衝資本延展 增銀行體系抗震力
中小企聯會：措施助應付現金流不足
中小企聯會：措施助應付現金流不足
美商會：近半會員對港前景悲觀
美商會：近半會員對港前景悲觀
中美達協議 大摩料推升恒指4%
中美達協議 大摩料推升恒指4%
歐達禮明年卸任證監CEO 副行政總裁梁鳳儀或成繼任人
歐達禮明年卸任證監CEO 副行政總裁梁鳳儀或成繼任人
四大電訊商奪5G頻譜 中移最多
四大電訊商奪5G頻譜 中移最多
兩銀行加入稅貸戰 星展年息1.78厘
兩銀行加入稅貸戰 星展年息1.78厘
德視佳今掛牌 暗盤勁升72%
德視佳今掛牌 暗盤勁升72%
匯控：將改革旗下英網銀First Direct
匯控：將改革旗下英網銀First Direct
賈躍亭破產債務重組方案 FF股權將轉售債權人
賈躍亭破產債務重組方案 FF股權將轉售債權人
中國9月對美出口大跌逾兩成 新關稅實施 出口東盟升一成
中國9月對美出口大跌逾兩成 新關稅實施 出口東盟升一成
中美初步達協議 人幣創1月新高
中美初步達協議 人幣創1月新高
英恒擬加大研發 智能汽車技術
英恒擬加大研發 智能汽車技術
港商美國後花園設廠避關稅 找到「盲公竹」免走冤枉路 籲留意各地海關
港商美國後花園設廠避關稅 找到「盲公竹」免走冤枉路 籲留意各地海關
不想由零開始 信達選擇入股越南廠
不想由零開始 信達選擇入股越南廠
金邊實業搬廠待拍板 料花5000萬
金邊實業搬廠待拍板 料花5000萬
東盟國各有優劣 留意產業鏈是否齊全
東盟國各有優劣 留意產業鏈是否齊全
星上季GDP增0.1% 避過技術衰退
星上季GDP增0.1% 避過技術衰退
軟銀傳新融資方案 換WeWork控制權
軟銀傳新融資方案 換WeWork控制權
陳茂峰：《緊急法》打開政府濫權缺口
陳茂峰：《緊急法》打開政府濫權缺口
張兆聰：市底偏強 石藥看高一線
張兆聰：市底偏強 石藥看高一線
金曹：特朗普談判藝術 延長股市升勢
金曹：特朗普談判藝術 延長股市升勢
技術取勝：萬洲中線挑戰8.5元
技術取勝：萬洲中線挑戰8.5元
劉思明：港股回吐壓力不大 利市况炒作
劉思明：港股回吐壓力不大 利市况炒作
周顯：T+2是另類槓桿
周顯：T+2是另類槓桿
湯文亮：一國一制影響誰的生計
湯文亮：一國一制影響誰的生計
空置稅殺到 尚林3年前貨七折賣 巴芬道9號天寰今齊開現樓示位搶客
空置稅殺到 尚林3年前貨七折賣 巴芬道9號天寰今齊開現樓示位搶客
傲玟首推81伙周六招標
傲玟首推81伙周六招標
花都廣場撻訂重售 半月平34萬
花都廣場撻訂重售 半月平34萬
賭王千金3120萬購灣仔商廈單位
賭王千金3120萬購灣仔商廈單位
天巒洋房月租9萬 回報僅1.3厘
天巒洋房月租9萬 回報僅1.3厘