美財長：12月仍有機會加華關稅 棘手問題仍未解決 油價跌逾2％

美國第三財季業績將於本周起陸續公布，摩通、高盛、花旗、富國等金融股的業績將於今天出爐。道指成分股強生（Johnson & Johnson）及UnitedHealth Group也是市場關注焦點 。併購活動放緩為投資銀行的業務帶來壓力。分析師對摩根士丹利、高盛等的盈利預測大幅回落。彭博社訪問的一些分析師，過去4周對摩根士丹利第三季盈利預測下調近10％，對高盛的盈利預測更下調超過15％。這相當於高盛利潤同比下降25％，部分反映高盛持有的WeWork股份帶來的損失。

投資WeWork損手 高盛遭降盈測

高盛未透露其持有的WeWork股份規模，或其投資WeWork所採用的估值。摩根士丹利的分析師估計，高盛這筆損失為2.64億美元。投行傑富瑞（Jefferies）早前已為WeWork的投資減記1.46億美元。此外，高盛也要為其餘下的電子交易公司TradeWeb的股份減記。TradeWeb在4月上市，其股價在第三季下跌16％。

動盪的IPO市場對高盛、摩根士丹利等大行影響甚深。它們來自投資銀行業務的盈利佔比，高於摩通、花旗等綜合銀行。

IPO市場淡靜 打擊大行業務

瑞銀（UBS）分析指出，投資銀行的表現相當惡劣，市場對IPO的興趣未有好轉，併購放慢也令投行受到打擊。《金融時報》稱，銀行業的交易業務已在裁員，預計第三季收入與去年同期相比保持平穩，但仍遠低於幾年前的水平。

研究公司Portales Partners稱，在投資銀行業務和交易業務方面，業界都處於收入周期的頂端，現在很難完成併購交易，因為交易價格過高或被誇大。分析師預計，花旗第三季利潤按年增10％，而摩通和美銀的利潤增長相對較小。對於零售業務規模較大的銀行，尤其是摩通和美銀，市場關注其貸款利潤率是否趨於穩定。利率下降已導致兩家銀行今年早前下調了利息收入目標。

此外，鑑於中方宣布將於明年底前取消外資在中國金融業的所有權限制，法國第三大銀行法興表示，將選擇在華建立一家全資子公司，放棄合資證券公司的計劃，以避免未來股權轉讓的麻煩。

中國開放金融 法興擬設全資子公司

法興表示，隨着中國市場進一步開放，將在中國進行更多投資。法興銀行一名發言人證實，推遲了在中國開設本地證券業務的計劃，直到監管機構公布更多細節。中證監上周五宣布，從明年元旦起，取消期貨公司外資持股比例，符合條件的境外投資者持有期貨公司股權比例可增至100%，其他證券相關企業持股比例亦會在明年內逐步開放。

（綜合報道）

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