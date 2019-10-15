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貿戰與香港系列
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東盟國各有優劣 留意產業鏈是否齊全

【明報專訊】隨着愈來愈多港商有意在東盟設廠，當中不少國家提供投資優惠吸引港商。但除了考慮林林總總的優惠，港商或會頭痛什麼國家適合什麼行業，各地設廠有何優點和缺點等。有見及此，貿發局與生產力局為港商製作了東盟及海外營商的研究報告指南。

泰國新法誘外商投資

例如泰國便在9月初通過一項針對外商投資的「遷移計劃」，內容包括稅收優惠和法則修改等。其中提出，將對實際投資泰國至少10億泰銖（2.6億港元）的公司減免50%企業所得稅，投資先進技術培訓和自動化的公司，稅收減免也將提高。此外，政府亦將成立一個提供「一站式服務」的委員會，以解決外企投資時遇到的法規障礙。

事實上，港商於海外設生產線，除了成本之外，當地法例、勞動力水平及供應、上下游產業鏈、交通物流、環保要求等等都要周詳考慮。例如越南的製造業發展較東盟其他國家為早，產業鏈配套相對齊全，但因此其工資成本也較高，且勞動力供應已見頂。又如貿發局對東盟國家的經貿研究報告表示，緬甸生產成本低且勞工充裕，但技術有待提升，經常停電也是企業需要面對的難題；柬埔寨全國道路覆蓋率不足20%，是東盟10國中最低，交通擠塞是一大弊病。

除了貿發局為港商提供投資海外的分析報告外，生產力局早前亦公布《香港再工業化和投資東盟營商指南——機遇與挑戰》第一部分報告，首先介紹越南、泰國、馬來西亞及緬甸的營商情况，今個月再公布第二部分4個國家，並在年底前的第三部分公布餘下兩個國家情况。

[貿戰與香港系列]

相關字詞﹕東盟設廠 生產力局 貿發局 招商引資 貿戰與香港

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