東盟國各有優劣 留意產業鏈是否齊全

泰國新法誘外商投資

例如泰國便在9月初通過一項針對外商投資的「遷移計劃」，內容包括稅收優惠和法則修改等。其中提出，將對實際投資泰國至少10億泰銖（2.6億港元）的公司減免50%企業所得稅，投資先進技術培訓和自動化的公司，稅收減免也將提高。此外，政府亦將成立一個提供「一站式服務」的委員會，以解決外企投資時遇到的法規障礙。

事實上，港商於海外設生產線，除了成本之外，當地法例、勞動力水平及供應、上下游產業鏈、交通物流、環保要求等等都要周詳考慮。例如越南的製造業發展較東盟其他國家為早，產業鏈配套相對齊全，但因此其工資成本也較高，且勞動力供應已見頂。又如貿發局對東盟國家的經貿研究報告表示，緬甸生產成本低且勞工充裕，但技術有待提升，經常停電也是企業需要面對的難題；柬埔寨全國道路覆蓋率不足20%，是東盟10國中最低，交通擠塞是一大弊病。

除了貿發局為港商提供投資海外的分析報告外，生產力局早前亦公布《香港再工業化和投資東盟營商指南——機遇與挑戰》第一部分報告，首先介紹越南、泰國、馬來西亞及緬甸的營商情况，今個月再公布第二部分4個國家，並在年底前的第三部分公布餘下兩個國家情况。

[貿戰與香港系列]