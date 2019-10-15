經濟
貿戰與香港系列
下一篇 上一篇

金邊實業搬廠待拍板 料花5000萬

【明報專訊】「再不下決定，明年隨時失去美國的訂單」，香港金邊實業董事總經理劉達邦今年5月以來為搬廠而煩惱，更先後考察4個國家，惟至今仍未有理想之選。金邊實業在東莞開設大型金屬建材廠，香港觀塘亦有辦事處。

劉達邦透露，其公司有25%生意來自美國，涉值300萬美元（約2340萬港元），去年下半年美國總統特朗普宣布對2000億美元貨值中國貨品徵收關稅，公司產品在清單之內，令劉達邦萌生海外設生產線的念頭。「今年初稅率只有10%，美國買家還可以承受，加上當時中美談判看似愈來愈好，就放下戒心」，但今年5月初形勢急轉直下，稅率更有可能從10%提升，令他驚覺一定要搬廠。

保留東莞廠房做非美生意

過去4個月，劉達邦先後走訪台灣、馬來西亞、柬埔寨及泰國。「台灣好處是言語相通，坐飛機只需1小時」，但他指台灣對大陸資金審查非常嚴謹，自己是內地開廠的港資，審查也嚴謹，因此打退堂鼓。目前劉達邦主要考慮柬埔寨和泰國，前者地價低，買地起廠成本便宜，政府亦歡迎外資，當地最低工資換算才每個月1500元，雖然勞動力供應有限，但公司不是勞動密集型生產商，他在意的反而是當地基建落後和配套不足，工人技術水平也低。比起柬埔寨，泰國工業配套成熟，政府給予5年免稅等優惠，再者當地有同行及客戶，供應鏈有保證，但相對地工資便較高，且物流運輸有一定壓力。至於馬來西亞，劉達邦指當地勞動成本與泰國相若，但投資手續繁複，故沒深入探討。

30%關稅客戶吃不消 表明CUT單

魚與熊掌從來難選，但劉達邦指無論如何都要盡快做出決定，因為接下來還要選廠址、購置機器，聘請人手和從香港調派員工，之後還要試產，估計起碼要花上1年時間，粗略估算料至少要花約5000萬元。落成後新廠會專門處理美國訂單，東莞廠房則做非美生意。

「不能再拖了，有美國客戶已表明30%關稅無法消化，如果繼續內地生產，明年就要cut單。」他更指出，其實美國客都不想cut單，因為合作多年，產品質量、交貨期等等都有保障，但現在無人敢說30%關稅已是上限，因此美國客戶也不得已提出強烈的搬廠要求。

[貿戰與香港系列]

相關字詞﹕cut單 搬廠 劉達邦 貿戰與香港

上 / 下一篇新聞

金管局「放水」3000億盼助中小企 降緩衝資本比率0.5百分點 即時生效
金管局「放水」3000億盼助中小企 降緩衝資本比率0.5百分點 即時生效
防護緩衝資本延展 增銀行體系抗震力
防護緩衝資本延展 增銀行體系抗震力
中小企聯會：措施助應付現金流不足
中小企聯會：措施助應付現金流不足
美商會：近半會員對港前景悲觀
美商會：近半會員對港前景悲觀
中美達協議 大摩料推升恒指4%
中美達協議 大摩料推升恒指4%
歐達禮明年卸任證監CEO 副行政總裁梁鳳儀或成繼任人
歐達禮明年卸任證監CEO 副行政總裁梁鳳儀或成繼任人
四大電訊商奪5G頻譜 中移最多
四大電訊商奪5G頻譜 中移最多
兩銀行加入稅貸戰 星展年息1.78厘
兩銀行加入稅貸戰 星展年息1.78厘
德視佳今掛牌 暗盤勁升72%
德視佳今掛牌 暗盤勁升72%
匯控：將改革旗下英網銀First Direct
匯控：將改革旗下英網銀First Direct
賈躍亭破產債務重組方案 FF股權將轉售債權人
賈躍亭破產債務重組方案 FF股權將轉售債權人
中國9月對美出口大跌逾兩成 新關稅實施 出口東盟升一成
中國9月對美出口大跌逾兩成 新關稅實施 出口東盟升一成
中美初步達協議 人幣創1月新高
中美初步達協議 人幣創1月新高
英恒擬加大研發 智能汽車技術
英恒擬加大研發 智能汽車技術
港商美國後花園設廠避關稅 找到「盲公竹」免走冤枉路 籲留意各地海關
港商美國後花園設廠避關稅 找到「盲公竹」免走冤枉路 籲留意各地海關
不想由零開始 信達選擇入股越南廠
不想由零開始 信達選擇入股越南廠
東盟國各有優劣 留意產業鏈是否齊全
東盟國各有優劣 留意產業鏈是否齊全
美財長：12月仍有機會加華關稅 棘手問題仍未解決 油價跌逾2％
美財長：12月仍有機會加華關稅 棘手問題仍未解決 油價跌逾2％
星上季GDP增0.1% 避過技術衰退
星上季GDP增0.1% 避過技術衰退
軟銀傳新融資方案 換WeWork控制權
軟銀傳新融資方案 換WeWork控制權
陳茂峰：《緊急法》打開政府濫權缺口
陳茂峰：《緊急法》打開政府濫權缺口
張兆聰：市底偏強 石藥看高一線
張兆聰：市底偏強 石藥看高一線
金曹：特朗普談判藝術 延長股市升勢
金曹：特朗普談判藝術 延長股市升勢
技術取勝：萬洲中線挑戰8.5元
技術取勝：萬洲中線挑戰8.5元
劉思明：港股回吐壓力不大 利市况炒作
劉思明：港股回吐壓力不大 利市况炒作
周顯：T+2是另類槓桿
周顯：T+2是另類槓桿
湯文亮：一國一制影響誰的生計
湯文亮：一國一制影響誰的生計
空置稅殺到 尚林3年前貨七折賣 巴芬道9號天寰今齊開現樓示位搶客
空置稅殺到 尚林3年前貨七折賣 巴芬道9號天寰今齊開現樓示位搶客
傲玟首推81伙周六招標
傲玟首推81伙周六招標
花都廣場撻訂重售 半月平34萬
花都廣場撻訂重售 半月平34萬
賭王千金3120萬購灣仔商廈單位
賭王千金3120萬購灣仔商廈單位
天巒洋房月租9萬 回報僅1.3厘
天巒洋房月租9萬 回報僅1.3厘