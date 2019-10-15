金邊實業搬廠待拍板 料花5000萬

劉達邦透露，其公司有25%生意來自美國，涉值300萬美元（約2340萬港元），去年下半年美國總統特朗普宣布對2000億美元貨值中國貨品徵收關稅，公司產品在清單之內，令劉達邦萌生海外設生產線的念頭。「今年初稅率只有10%，美國買家還可以承受，加上當時中美談判看似愈來愈好，就放下戒心」，但今年5月初形勢急轉直下，稅率更有可能從10%提升，令他驚覺一定要搬廠。

保留東莞廠房做非美生意

過去4個月，劉達邦先後走訪台灣、馬來西亞、柬埔寨及泰國。「台灣好處是言語相通，坐飛機只需1小時」，但他指台灣對大陸資金審查非常嚴謹，自己是內地開廠的港資，審查也嚴謹，因此打退堂鼓。目前劉達邦主要考慮柬埔寨和泰國，前者地價低，買地起廠成本便宜，政府亦歡迎外資，當地最低工資換算才每個月1500元，雖然勞動力供應有限，但公司不是勞動密集型生產商，他在意的反而是當地基建落後和配套不足，工人技術水平也低。比起柬埔寨，泰國工業配套成熟，政府給予5年免稅等優惠，再者當地有同行及客戶，供應鏈有保證，但相對地工資便較高，且物流運輸有一定壓力。至於馬來西亞，劉達邦指當地勞動成本與泰國相若，但投資手續繁複，故沒深入探討。

30%關稅客戶吃不消 表明CUT單

魚與熊掌從來難選，但劉達邦指無論如何都要盡快做出決定，因為接下來還要選廠址、購置機器，聘請人手和從香港調派員工，之後還要試產，估計起碼要花上1年時間，粗略估算料至少要花約5000萬元。落成後新廠會專門處理美國訂單，東莞廠房則做非美生意。

「不能再拖了，有美國客戶已表明30%關稅無法消化，如果繼續內地生產，明年就要cut單。」他更指出，其實美國客都不想cut單，因為合作多年，產品質量、交貨期等等都有保障，但現在無人敢說30%關稅已是上限，因此美國客戶也不得已提出強烈的搬廠要求。

[貿戰與香港系列]