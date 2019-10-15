不想由零開始 信達選擇入股越南廠

數月內已有產品可輸美

因此，信達早已經採用了「第一口價」（First Sale Value）（產品直接生產成本價）報關，以協助美國客戶節省一些關稅【有關方法，本專輯稍後將有文章詳談】。

此外，考察過幾個東南亞和南亞國家後，信達月前決定入股一家越南製衣廠。由11月開始，信達部分出口美國的產品將轉移至該廠生產。駱百強解釋，選擇越南主要因為相對其他東南亞和南亞國家來說，越南的供應鏈和基建較成熟，位置也比較適中。信達現有的一家廠房位於廣西，由那裏將原料運到越南也算方便。

由於信達擁有技術及美國訂單，該越南製衣廠則希望多做些出口生意，故雙方可說是各取所需。而且，相對由零開始設立新廠，入股現有廠房可以節省很多時間。 但礙於越南的法例，信達在合資廠中只能佔股49%，越方原有股東佔股51%，乃大股東。

因為南沙群島的主權爭議和油氣勘探問題，越南曾經在2014年5月爆發大規模的反華暴亂，400多家內資及台資工廠被破壞，還有人命傷亡。信達會否擔心歷史重演？

駱百強口頭表示不擔心，但在實際操作上仍然小心翼翼。他透露，信達只會向越南的合資廠提供訂單和技術，並不會派駐一般管理人員，也不會在廠內加上中文字。對於該廠的工人來說，入股前後並沒有什麼分別。該公司亦已入股越方股東正在越南中部興建、預計明年第一季落成的另一家新廠房。但新廠房同樣會由當地人管理，該公司不會介入。

無可否認，這種方式可以較快速地應對美國提高內地產品的關稅問題，也可以減低地緣政治風險以及由此而產生的損失。但亦因為越方在合資廠中是大股東，又負責日常管理，萬一雙方出現爭拗，主導權也在越方手上。

[貿戰與香港系列]