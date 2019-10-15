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港商美國後花園設廠避關稅 找到「盲公竹」免走冤枉路 籲留意各地海關

【明報專訊】面對美國全面開徵關稅，港商最直截了當的辦法是將生產線轉移到不受關稅影響的地區。但正所謂「上屋搬下屋，唔見一籮穀」，遷移生產線更加是工程浩大，千頭萬緒，不過去年初遠赴拉美國家哥倫比亞設廠的本港電視機製造商彩迅集團認為，無論搬到什麼國家，最重要是有「盲公竹」帶路，可省下不少前期工夫，唯一要注意的是海關「各處鄉村各處例」，需要時間適應。

明報記者 陳子凌、薛偉傑

「大約2014年，當時已經感到貿易保護主義有抬頭的迹象，如果我們一成不變擁抱單一市場，單一生產地，一旦出現貿易衝突便難以應付」，彩迅集團業務發展總監陳澤鋒道：「從那時起，集團便着手全球佈局，在海外設廠，既可分散投資，也可開拓新市場，一舉兩得。」

分散投資開拓新市場 一舉兩得

彩迅目前在匈牙利及埃及已有生產線，墨西哥亦有合作廠商。去年1月，公司足迹更去到哥倫比亞。陳澤鋒稱，選擇設廠地點既考慮開發新市場因素，亦會視乎有沒有「盲公竹」穿針引線。他以2016年參加貿發局舉辦的哥倫比亞考察團為例，「當時參觀了當地自貿區和聽取有關當地政府官員的介紹，我即場了解到在當地投資、稅務的政策等」，直言以公司過去的經驗，這些信息即使肯花時間也不一定能找到答案。

「前期打通政府關係，把最麻煩的先解決，便能將心機放在後續工作上」，與此同時，考察團多數亦會安排與當地零售集團見面。「連客都幫你搵埋」，所以陳澤鋒很快便拍板決定於哥倫比亞設廠。

貿發局考察團 「連客都搵埋」

但陳澤鋒不諱言，海關是首個無法避免、且去到任何地方都必然要面對的難題：「請人請物流，只不過是報價計成本，數學題而已，但海關是一個實踐題，只能自己解決，例如報關文件不符合要求，常常要跟關員交涉。」陳澤鋒指出，各地海關都不一樣，只能靠自己摸索，有些地方尚待改善，這是企業海外設廠要有的心理準備。

作為全中國十大電視機出口商之一，擁有自家品牌康迪斯（Contex），彩迅集團去年來自美國的營業額約佔10%，哥倫比亞廠現在月產能1萬部電視機，但主銷當地。陳澤鋒解釋，哥倫比亞運輸成本較高，出口美國較從中國出口貴15%左右，即與剛在9月向中國出口電視機徵收的關稅稅率相若，「但當美國進一步上調稅率，從哥倫比亞出口便會有價格優勢，而且是稅率愈高，優勢愈大」。

搬廠以外亦須提升產品競爭力

不過，單靠海外生產線提高價格優勢其實並不足夠，陳澤鋒相信，抵禦關稅也需要提升產品競爭力，最近集團便與Google和Netflix達成合作協議，開始生產可提供相關串流服務的智能2K及4K電視機。彩迅亦是獲Google認證的10家電視生產商中，唯一一家沒上市的港資企業。陳澤鋒表示，公司產品既有價格優勢，亦有服務優勢，加上靈活生產政策，令抗關稅能力更強。

[貿戰與香港系列]

相關字詞﹕貿發局 海外考察團 哥倫比亞 電視機 彩迅集團 貿戰與香港

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