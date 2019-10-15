港商美國後花園設廠避關稅 找到「盲公竹」免走冤枉路 籲留意各地海關

明報記者 陳子凌、薛偉傑

「大約2014年，當時已經感到貿易保護主義有抬頭的迹象，如果我們一成不變擁抱單一市場，單一生產地，一旦出現貿易衝突便難以應付」，彩迅集團業務發展總監陳澤鋒道：「從那時起，集團便着手全球佈局，在海外設廠，既可分散投資，也可開拓新市場，一舉兩得。」

分散投資開拓新市場 一舉兩得

彩迅目前在匈牙利及埃及已有生產線，墨西哥亦有合作廠商。去年1月，公司足迹更去到哥倫比亞。陳澤鋒稱，選擇設廠地點既考慮開發新市場因素，亦會視乎有沒有「盲公竹」穿針引線。他以2016年參加貿發局舉辦的哥倫比亞考察團為例，「當時參觀了當地自貿區和聽取有關當地政府官員的介紹，我即場了解到在當地投資、稅務的政策等」，直言以公司過去的經驗，這些信息即使肯花時間也不一定能找到答案。

「前期打通政府關係，把最麻煩的先解決，便能將心機放在後續工作上」，與此同時，考察團多數亦會安排與當地零售集團見面。「連客都幫你搵埋」，所以陳澤鋒很快便拍板決定於哥倫比亞設廠。

貿發局考察團 「連客都搵埋」

但陳澤鋒不諱言，海關是首個無法避免、且去到任何地方都必然要面對的難題：「請人請物流，只不過是報價計成本，數學題而已，但海關是一個實踐題，只能自己解決，例如報關文件不符合要求，常常要跟關員交涉。」陳澤鋒指出，各地海關都不一樣，只能靠自己摸索，有些地方尚待改善，這是企業海外設廠要有的心理準備。

作為全中國十大電視機出口商之一，擁有自家品牌康迪斯（Contex），彩迅集團去年來自美國的營業額約佔10%，哥倫比亞廠現在月產能1萬部電視機，但主銷當地。陳澤鋒解釋，哥倫比亞運輸成本較高，出口美國較從中國出口貴15%左右，即與剛在9月向中國出口電視機徵收的關稅稅率相若，「但當美國進一步上調稅率，從哥倫比亞出口便會有價格優勢，而且是稅率愈高，優勢愈大」。

搬廠以外亦須提升產品競爭力

不過，單靠海外生產線提高價格優勢其實並不足夠，陳澤鋒相信，抵禦關稅也需要提升產品競爭力，最近集團便與Google和Netflix達成合作協議，開始生產可提供相關串流服務的智能2K及4K電視機。彩迅亦是獲Google認證的10家電視生產商中，唯一一家沒上市的港資企業。陳澤鋒表示，公司產品既有價格優勢，亦有服務優勢，加上靈活生產政策，令抗關稅能力更強。

[貿戰與香港系列]