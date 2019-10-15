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英恒擬加大研發 智能汽車技術

【明報專訊】隨着內地新能源車補貼逐步取消，內地車廠尋求外判的新能源車解決方案，提高成本效益。英恒科技（1760）執行董事兼首席財務官黃晞華表示，正部署加大研發作更多技術儲備，甚至開發高級駕駛輔助系統（ADAS），預期2021年陸續推出新功能。

上半年研發費佔收入7.4%

黃晞華指出，集團自2001年起已以輕資產模式，直接和車廠合作及研發汽車電子方案，其中包括新能源車解決方案。隨着5G、車聯網及智能化科技日新月異同時，新能源車廠要尋求外判方案公司協助降低成本，加上外國公司擔心知識產權在內地轉移的問題，他說，英恒會維持中介公司的角色，以同時服務車廠及外國公司。

英恒在上半年投入研發費用，佔收入比例達7.4%，主席陸穎鳴稱，按整體毛年率逾20%而言，全年維持按年收入的6%作研發所需。

5500萬購滬物業 拓測試驗證中心

英恒聯席行政總裁及執行董事陳長藝補充，公司每年從開發新方案中收取不少顧問費，近年亦多了承接金額過千萬元的合約，並和內地40間車廠直接合作。此外，集團最近斥資5500萬元購置上海閔行區工業物業後，則會分階段投資發展成測試及驗證中心，預料涉及投資4100萬元，將來可供客戶使用，新增測試費收入。

相關字詞﹕陸穎鳴 陳長藝 黃晞華 英恒科技

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